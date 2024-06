Maroc: Mawazine - L'artiste libanaise Carole Samaha tient sa promesse et offre un concert mémorable

Rabat — La chanteuse libanaise Carole Samaha a tenu toutes ses promesses en offrant un concert mémorable, qui a fait vibrer le théâtre Mohammed V vendredi soir, en ouverture de la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde avec une sélection spéciale et riche de son répertoire.

L'artiste a su, tout au long du spectacle, créer une interaction extraordinaire avec son public, qui lui a réservé les plus beaux des accueils en acclamant son nom, le tout dans une ambiance empreinte de complicité entre des spectateurs passionnés et connaisseurs et une des chanteuses les plus brillantes de la scène artistique arabe.

Lors de ce concert fabuleux, Carole Samaha s'est dite ravie, dans un mot adressé au public, de retrouver ce festival après quatre ans d'arrêt, soulignant que la participation au Festival Mawazine-Rythmes du Monde est un grand honneur pour tout artiste qui apprécie, à sa juste valeur, la participation à cet événement artistique d'envergure internationale.

Au cours d'une belle soirée musicale qui a duré deux heures, l'artiste libanaise a ébloui les mélomanes avec une remarquable performance de créativité, en veillant à présenter des oeuvres anciennes et nouvelles de son répertoire artistique riche et diversifié.

L'artiste libanaise a offert au public un moment de romantisme grâce à ses chansons distinguées qui continuent de récolter des millions de vues sur la plateforme "YouTube", réalisant une popularité croissante chaque année.

Carole Samaha a également tenu à partager avec ses fans ses dernières oeuvres musicales, comme la chanson "Idhak ya Kalbi", sortie il y a seulement 10 jours et qui a déjà dépassé le million de vues.

Le public a su apprécier plusieurs chansons de son répertoire dont "Choukran", Khalik Bhalak" ou encore "Ya Rab", qui est un duo réalisé, il y a 11 ans, avec l'artiste libanais Marwan Khoury, qui a connu un succès dans le monde arabe. Carole Samaha a aussi interprété des chansons patriotiques, dont "Wahshani Biladi", sortie il y a dix ans et qui a atteint, à ce jour, plus de 17 millions de vues.

Le clou du spectacle a été sans nul doute l'interprétation avec brio de l'une des chansons authentiques marocaines de la regrettée Hajja Hamdaouia, en arborant le drapeau marocain et avec l'accompagnement du Dj marocain "Youssef", avec qui, elle a réalisé plusieurs productions ces dernières années dont deux chansons "Hayati" et "Bon voyage".

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l'Association Maroc Cultures, sous le signe de "la diversité et de la fête".

Cette manifestation artistique annuelle offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.