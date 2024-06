Congo-Brazzaville: Transport routier - L'identification des automobilistes démarrée à Brazzaville

Le coup d'envoi de l'opération d'identification des automobilistes a été donné le 21 juin, par le directeur général des transports terrestres, Mopaya Atali. Cette campagne qui devra s'étendre sur l'ensemble du pays vise à actualiser le fichier national des véhicules, des engins à trois roues et les motos à deux roues.

Des conducteurs des taxis et bus ainsi que plusieurs dizaines de motos taxis se sont mobilisés peu après le lancement officiel de la camapgne. L'opération s'adresse à toute personne détentrice d'un véhicule, titulaire d'un permis de conduire. Elle permettra à terme d'actualiser le fichier national des automobiles en retirant les véhicules (ou autres engins) qui n'existent plus et à l'enregistrement des véhicules en circulation.

L'inscription à la direction générale des transports terrestres est conditionnée par la présentation de la carte grise accompagnée d'une copie de la pièce d'identité, d'un permis de conduire, d'un passeport ou encore du numéro d'immatriculation unique. « Le recensement va permettre, par exemple, aux chauffeurs de s'enregistrer à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui travaille en bonne intelligence avec la direction générale des transports terrestres(DGTT). Cette initiative permet aussi l'assurance maladie universelle », a indiqué le directeur général des transports terrestres, Mopaya Atali.

Le secteur du transport routier au Congo connaît une mutation avec l'intronisation des services digitaux. L 'inauguration en avril dernier à Brazzaville de la nouvelle agence de la biométrie, le hub digital de la DGTT, illustre la transformation en cours de ce secteur à fort impact socio-économique. Le service de la biométrie vise à soulager les plaintes des usagers de la route, en réduisant la lenteur administrative et les nombreuses tracasseries dans la délivrance des documents de transport. Celui-ci abrite le système d'uniformisation des plaques d'immatriculation et de lecture automatique destiné à l'impression des plaques d'immatriculation, des permis de conduire et des cartes grises.

Le lancement de la campagne d'identification des automobilistes constitue donc une étape cruciale dans la modernisation du secteur de transport routier. À travers le fichier atualisé, la DGTT compte amorcer un programme de formation qualifiante avec l'appui du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage pour classifier les métiers de transport ainsi que la délivrance des certificats de capacité des transporteurs.