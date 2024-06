Congo-Brazzaville: Droit et fiscalité - Le cabinet CLG s'installe au pays

La présentation officielle du cabinet d'avocats et conseillers d'entreprise CLG a eu lieu le 19 juin, à Pointe-Noire, en présence de Louis Gabriel Missatou, premier vice - maire de la ville, des responsables et représentants des entreprises et des invités.

Présent dans le monde entier avec des bureaux et des partenaires en Afrique, en Europe et au Moyen Orient, le cabinet CLG offre une gamme complète des services professionnels pour répondre aux divers besoins des clients. Du droit des sociétés et du droit commercial à la conformité réglementaire, des technologies de l'information et des données, de la propriété intellectuelle, des services d'investissement, le règlement des litiges, le droit du travail, les services d'immigration et l'appui à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), l'équipe d'avocats et de conseillers de CLG formés à l'international possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour traiter une grande variété de questions juridiques « L'installation de notre cabinet au Congo va permettre de fournir des services juridiques et fiscaux de qualité aux opérateurs économiques », a dit Nj Ayuk, jd MBA, le président exécutif de CLG à l'ouverture de l'activité.

En présentant le cabinet, Zion Adeoye, Ceo, a dit que CLG collabore étroitement avec les clients pour comprendre leurs besoins en offrant des solutions juridiques innovantes, flexibles et complètes qui répondent aux besoins en constante évolution. « Notre présence ici a été motivée par l'immense potentiel du Congo, en particulier dans le secteur du pétrole et du gaz et par notre voeu de contribuer à son développement et d'impacter sur sa croissance », a-t-il expliqué.

Au Congo, l'équipe de CLG est composée d'avocats et de conseillers formés et expérimentés au niveau international, a dit Yves Ollivier, directeur CLG Congo . « Ces professionnels apportent une diversité des connaissances et d'expertise ayant travaillé sur des questions juridiques et fiscales complexes dans diverses juridictions à travers le monde. Leurs expériences diverses et leur profonde compréhension des contextes internationaux et locaux nous permettent d'offrir des solutions complètes adaptées à nos clients. Dans le secteur du pétrole et du gaz où l'environnement réglementaire peut être particulièrement difficile, notre équipe est prête à guider et à soutenir vos opérations avec précision. Nous comprenons les subtilités de ce secteur et nous savons naviguer dans les cadres juridiques et fiscaux qui le régissent. Notre objectif est de veiller à ce que votre entreprise soit non seulement en conformité avec toutes les lois et réglementations pertinentes mais aussi qu'elle prospère sur le marché mondial concurrentiel », a-t-il ajouté.

Deputy managing partner, Onyeka Cindy Ojogbo a présenté les différents domaines dans lesquels CLB intervient. Ce sont énergie et infrastructures ; mines, métaux et ressources naturelles ; ESG et durabilité ; entreprise et commerce ; sports et divertissements ; fiscalité et investissements ; résolution des litiges ; banque et finance ; emploi et soutien aux entreprise ; technologie et innovation.

« L'implantation du cabinet CLG dans notre ville témoigne de l'attractivité de Pointe-Noire. Avec l'activité économique qui s'y déroule, notre souhait est que les opérateurs économiques prospèrent. De la vitalité de leurs entreprises, c'est la mairie qui en tirera les effets induits de la prospérité de ces dernières. Son installation est donc une bonne chose pour la ville. Aussi, le fait qu'il s'installe dans l'écosystème de l'optimisation dans le domaine du pétrole et du gaz, qui est le domaine de prédilection de notre capitale économique, est une bonne chose pour Pointe-Noire et pour le Congo », s'est réjoui Louis Gabriel Missatou, premier vice -maire de la ville.