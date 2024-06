Angola: Le Gouvernement souligne la baisse continue de l'inflation au pays

Luanda — Le taux d'inflation en Angola continuera à avoir une tendance à la baisse, à partir d'août prochain, si la trajectoire actuelle de ralentissement des prix mensuels dans l'économie nationale se poursuivait, selon la Programmation Macroéconomique Exécutive (PME) 2024 du Gouvernement angolais.

L'objectif d'inflation projeté par le Gouvernement, jusqu'à la fin de cette année, est de 19%, grâce à l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour la campagne agricole 2024/2025, à la garantie souveraine pour la promotion de la production commerciale et l'importation de produits alimentaires destinés à une large consommation.

Selon les données de l'Institut National de Statistique (INE), parvenues vendredi à l'ANGOP, le taux d'inflation mensuel en Angola a enregistré une baisse en mai dernier, se situant à 2,49%, ce qui représente une réduction de 0,12 points de pourcentage, par rapport au mois d'avril.

Cette tendance à la baisse apparaît pour la deuxième fois consécutive cette année, après un comportement similaire en mars.

Selon le communiqué de l'INE, la réduction de l'inflation a été motivée principalement par classe 1 du panier de l'Indice des Prix à la Consommation (IPCN), qui couvre les aliments et les boissons non alcoolisées.

Cette classe a enregistré une variation de prix de 2,06% en mai, une baisse significative par rapport aux 3,13% enregistrés en avril, et il convient de noter que les aliments et boissons non alcoolisées constituent 55,66% du poids IPCN.

Cette année, le taux d'inflation le plus élevé du pays a été enregistré en avril, avec 2,61%, suivi de 2,58% en février. Les mois de janvier et mai ont enregistré les taux les plus bas, tous deux à 2,49 %.

Les projections indiquent qu'avec le maintien des politiques actuelles et le renforcement des mesures de contrôle des prix, l'Angola pourra être en mesure d'atteindre l'objectif fixé sur l'inflation, contribuant ainsi à la stabilité économique et au bien-être de la population.

A cet effet, la Commission Economique du Conseil des Ministres a évalué, jeudi dernier, un projet de loi qui accorde au Président de la République l'autorisation de définir un nouveau régime juridique applicable à la régulation des prix dans l'économie nationale.

L'initiative, examinée lors de la troisième réunion ordinaire de cet organe, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, vise à créer un mécanisme institutionnel de contrôle des prix des biens et services, ce qui entraînera la cessation progressive de la régulation des prix, à long terme.

La mesure sera mise en oeuvre tout en maintenant une intervention minimale de l'État dans l'économie, avec un plus grand espace pour l'autorégulation, la croissance et l'efficacité du marché, contribuant ainsi à atteindre la stabilité économique.