Angola: Des anciens soldats sud-africains visitent les zones de combat à Cahama

Ondjiva (Angola) — Vingt-cinq anciens soldats et vétérans de guerre d'Afrique du Sud et leurs familles ont entrepris, du 18 au 20 de ce mois, une excursion touristique dans la municipalité de Cahama, province de Cunene, en vue de visiter les anciennes zones de combat et d'autres sites historiques.

L'excursion de l'Association des anciens combattants sud-africains du Bataillon 61 s'est concentrée sur la visite de l'ancien poste de Commandement de la 2e brigade d'infanterie motorisée des FAPLA.

La délégation a campé pendant 24 heures dans l'enceinte du bunker où, durant la nuit, a entendu des témoignages et des expériences sur la sombre période de conflit, outre la convivialité avec des membres de l'administration

A l'occasion, le chef de la caravane, Johan Booysn, s'est réjoui de l'accueil chaleureux, et a précisé que sont objectif était d'amener les anciens combattants et les membres de leurs familles à connaître l'histoire et les potentialités de la municipalité de Cahama, mais aussi de renforcer les liens d'amitié entre les deux les peuples afin qu'ils puissent, ensemble, faire du tourisme une réalité.

Selon lui, la délégation prévoit un voyage de huit jours vers le sud de l'Angola, avec pour destination finale la province de Cuando Cubango, prévoyant son le 25 via Cunene.

Cahama, lieu de résistance lors de l'occupation sud-africaine

La municipalité de Cahama a été le théâtre de la lutte de résistance contre l'occupation sud-africaine en 1981, où durant sept ans, se sont déroulés des combats intenses et sanglants, qui avaient contraint la puissance militaire sud-africaine à se retirer.

Après plusieurs combats sur la scène des opérations, les forces aériennes ont été forcées d'abandonner la province de Cunene et de se diriger vers Cuito Cuanavale (Cuando Cubango).

Le 13 juin 1984, l'ancien président de la République, José Eduardo dos Santos, en tant que commandant en chef, s'est rendu au commandement de la 2e brigade où il a fraternisé avec les soldats qui ont courageusement défendu cette région.