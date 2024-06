Angola: Un navire norvégien commence ses recherches scientifiques au pays

Luanda — Le navire de recherche scientifique norvégien "Dr. Fridtjof Nansen" a entamé vendredi la première de deux croisières de recherche en Angola, pour cartographier la répartition et évaluer l'abondance des espèces pélagiques (sardinelle, chinchard et maquereau) dans les eaux océaniques angolaises.

L'enquête, d'une durée de 26 jours, vise également à stimuler et mesurer la biomasse des sardines sud-africaines et d'autres espèces pélagiques, qui se déplacent quotidiennement dans la colonne d'eau, selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès vendredi.

La deuxième croisière débutera le 18 juillet et durera 13 jours, couvrant uniquement la zone autour de Cabo Ledo.

Selon le document, les résultats de la recherche, ainsi que les données sur l'activité de pêche, serviront de base pour établir des mesures de gestion des pêches pour l'année 2025.

De cette manière, indique la note, il sera possible de promouvoir une exploitation halieutique durable et d'équilibrer le binôme entre exploration et conservation.

La Croisière scientifique sert également à étudier les mécanismes de la dynamique des oeufs et des larves des espèces pélagiques, car, cette zone est l'un des sites de rétention de ces premiers stades de vie des espèces du système tropical.

Le ministère de la Pêche et des Ressources marines affirme que les résultats de la recherche permettront de comprendre la production naturelle de la zone, ce qui garantit le succès du recrutement des poissons entrant dans la pêcherie.

Après avoir réalisé cette première phase de croisières, dans les eaux de l'Angola, le navire parcourra les eaux sous juridiction de la Namibie, dans le cadre d'une stratégie régionale, avec la participation de chercheurs de l'Institut National des Pêches et de la Recherche Marine (INIPM) et des étudiants des universités Agostinho Neto et de la Namibe.

L'équipe technique comprend six chercheurs de l'Institut norvégien de recherche marine (IMR), quatre de l'Institut des pêches et des ressources marines (NATMIRC) et 11 de l'INIPM.

La croisière est dirigée par le chercheur Maik Tieedaman, de l'IMR, et codirigée par la chercheuse angolaise Filomena Vaz Velho, directrice de l'INIPM.