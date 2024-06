Algérie: Championnat national de cyclisme 2024 - Azzeddine Lagab champion d'Algérie du contre-la-montre individuel

CONSTANTINE — Le cycliste Azzeddine Lagab (MC Alger), a remporté l'épreuve du contre-la-montre du Championnat d'Algérie de cyclisme 2024, disputée jeudi dans la commune de Didouche Mourad (Constantine) chez la catégorie d'élite (hommes), avec 130 coureurs au départ.

Lagab, sociétaire du Mouloudia Club d'Alger, a remporté la course qui s'est déroulée sur un circuit fermé entre la RN3 et l'échangeur de l'autoroute Est-ouest de la commune de Didouche Mourad (2 tours sur un linéaire de 28 km, en 42 min, 44 sec et 22", suivi des cyclistes du club Madar MBT, Hamza Mansouri (43 min, 22 sec et 63") et Ayoub Sehiri du club sportif de Dely Brahim (Alger) avec 43 min, 44 sec et 5".

Dans la compétition contre la montre pour la catégorie d'élite hommes de moins de 23 ans sur un linéaire de 14 km, le titre est revenu à Slimane Badlis du club sportif Dely Brahim (45 min, 46 sec et 43"), devant Hamza Amari du club Madar (46 min, 8 sec et 16") et Asmiyani Nasr-Allah du club sportif Dely Brahim (46 min, 16 sec et 43").

Chez les dames, Nesrine Houili du club Madar a été sacrée championned'Algérie de cette spécialité, avec un chrono de 27 min, 9 sec et 11", alors que la deuxième place est revenue à Imène Meldji de la Fédération algérienne de cyclisme, alors que la troisième place a été occupée par Yasmine El-Meddah du club sportif Dely Brahim.

Au programme vendredi, une course sur route dans le même circuit fermé situé entre la RN3 et l'échangeur de l'autoroute Est-ouest dans la commune de Didouche Mourad, durant laquelle la catégorie junior féminine effectuera 4 tours sur une distance totale de 72 km.

Pour les catégories seniors et juniors (hommes), une distance de 108 km sera parcourue en 6 tours, rappelle-t-on, précisant que le championnat sera clôturé à son 3ème jour avec une course sur route, toujours sur le même parcours, destinée à la catégorie seniors qui effectueront 8 tours sur une distance totale de 144 km.