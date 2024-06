Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance les travaux de construction d'une route périphérique pour désengorger les artères du centre

Le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, lance ce samedi 22 juin après-midi les travaux de construction des rocades Sud-Ouest et sud-Est de la ville de Kinshasa depuis Mitendi. Il s'agit d'une route périphérique constituant une voie rapide autour d'une partie de la ville pour désengorger les artères au centre de Kinshasa.

Ce lancement intervient après de longues études menées par les experts de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), l'Office des voiries et drainage (OVD), Office des routes (OR) et les partenaires du programme Sino-Congolais.

Cette route sera construite sur un tracé long de 63 Km. Elle est à réaliser en quatre bandes et formera une partie de la boucle autour de Kinshasa renseigne l'ACGT.

Le tracé de cette route traverse les localités et quartiers Lutendele, Djokol, Ngombi, Ngudiabaka vers le Kongo-Central, Mitendi, Kimwenza et Ndjili Brasserie, pour les communes Mont-Ngafula, Ndjili et Kimbaseke.

Lors d'une visite du tracé de ces routes avec divers services étatiques, privés, et autres intervenants en mai dernier, le directeur général de l'ACGT avait souligné la motivation de ce projet : le souci de désengorger les artères de la capitale et de contribuer au développement des aspects touristiques le long de la périphérie de la ville de Kinshasa.

Ce projet est exécuté dans le cadre du programme Sino-Congolais, avec un montant d'investissement pour les infrastructures évalué initialement à 3,2 milliards de dollars puis révisé et maintenu à 7 milliards USD, d'après l'ACGT.

Comprendre le concept

Une rocade est une voie de circulation rapide contournant ou longeant une agglomération. Elle est comprise comme une voie de circulation urbaine qui contourne ou longe une agglomération.