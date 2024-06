Congo-Brazzaville: 63e anniversaire des FAC - Les hommes en uniformes invités à exercer l'autorité

Prenant appui sur les orientations du président de la République données à l'occasion du réveillon d'armes 2023 et se référant au nouveau contrat pour l'année 2024 fondé sur l'exigence de la discipline, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a demandé au personnel civil et militaire d'agir de manière cohérente, synergique, efficace, professionnelle, toujours dans une posture de résilience.

Charles Richard Mondjo a souligné que les actions qui sont menées au terme de cette prescription visent le renforcement de l'appropriation de la discipline à tous les niveaux hiérarchiques par l'observation rigoureuse des règles et des normes prescrites dans le statut général des militaires et des gendarmes et dans le Règlement de discipline générale que les militaires et gendarmes doivent suivre pour prévenir tout acte d'indiscipline qui pourrait nuire à la cohésion et à l'exécution du service ; l'appropriation du concept de responsabilité dans l'application des règles de manière cohérente et équitable, afin d'encourager les personnels à se conformer aux normes élevées de l'exemplarité et de la performance. « C'est ainsi que l'objectif reste celui de disposer des forces armées plus efficaces, davantage capables de répondre rigoureusement aux exigences de leurs missions », a-t-il fait comprendre.

Sur l'accomplissement des missions dévolues aux forces armées qui exigent une éthique républicaine pertinente, le ministre de la Défense nationale les a appelées à promouvoir la loi en s'appuyant sur des valeurs et des facultés que sont la loi en son outil de travail, de loyauté, de fidélité, de résilience et de fraternité d'armes. « Dans le cadre de la posture permanente de sûreté et de sécurité, notre pays fait face à des défis sécuritaires, aussi bien à l'intérieur de nos frontières qu'au-delà. A cet égard, le gouvernement veille constamment à développer les capacités de la force publique, et à les doter des ressources humaines qualifiées et des moyens techniques modernes », a-t-il ajouté.

En réponse à l'évolution du contexte sécuritaire intérieur, marqué par le grand banditisme qui ramène la force publique au coeur des nouvelles exigences du lien Armée-Nation, Charles Richard Mondjo a confirmé que ces exigences appellent une réponse globale qui combine non seulement l'action des forces armées, mais aussi celle d'autres acteurs étatiques et sociaux.

Sur les grandes lignes de force du Plan national de développement qui étendent les missions des forces armées à l'accompagnement au développement par l'entremise du service de santé et du génie militaire, Charles Richard Mondjo a rappelé que la santé est essentielle dans l'amélioration de la qualité de vie des concitoyens. En plus de soigner les agents de la force publique, le service de santé aux armées, a-t-il réaffirmé, contribue à l'offre de soins de santé de la population. « Le génie militaire est un atout précieux pour le désenclavement de l'arrière-pays. Ses unités, en cours de formatage, auront vocation à contribuer à la construction des pistes agricoles, à l'électrification et l'hydraulique rurale, ainsi qu'aux interventions de réparation suite aux catastrophes naturelles », a-t-il fait savoir.

Personnel civil de la défense et de la sécurité engagé à répondre aux défis communs

Pour Charles Richard Mondjo, la souveraineté nationale est un principe fondamental qui guide l'action des forces armées par le développement dynamique du contexte stratégique et géopolitique dans la région Afrique centrale, du continent africain et du monde, d'un renouveau doctrinal qui permettra de réarticuler l'outil de défense et de sécurité du pays, et de lui conférer un niveau de performance capacitaire adapté aux défis actuels et futurs, « c'est à ce titre que nos forces armées travaillent aux côtés de celles de la région et du continent pour promouvoir l'intégration régionale et l'amélioration de la sécurité collective », a-t-il poursuivi.

Ainsi, profitant de l'occasion, le ministre a salué les pionniers du chantier de la défense et de la sécurité du pays, leurs illustres devanciers, les anciens militaires et gendarmes, pour leur immense contribution à l'écriture des belles pages de l'histoire du Congo, ainsi que pour leur disponibilité à accompagner les générations actuelles dans l'accomplissement de leurs missions. S'ajoute à cela leur engagement indéfectible qui a permis de garantir l'intégrité territoriale et la stabilité du pays.