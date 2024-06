Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Revitaliser la convention de partenariat entre Pokola et Dammarie-les-Lys

Le président du Conseil municipal, maire de la ville de Pokola, dans le département de la Sangha, Hadjinsy Grégoire Kouffa, a séjourné en Europe du 21 mai au 10 juin. Il a mené une intense activité dans le but de renforcer la coopération décentralisée entre sa commune et certaines villes européennes dont Dammarie-les-Lys et Mée-sur-Seine en France.

Reçus par le maire de Dammarie-les-Lys, Gilles Battail, Hadjinsy Grégoire Kouffa et sa délégation ont passé en revue l'accord de coopération signé depuis 2019 entre leurs deux communes. En effet, quatre ans après, cet accord initial n'a pas atteint les objectifs fixés à cause de diverses raisons dont la principale demeure la pandémie de covid-19. Pour mieux évaluer cet accord, les deux parties ont organisé trois séminaires spécifiques ayant permis d'identifier les causes de la non-exécution des objectifs de l'accord et ont, par la même occasion, proposé des recommandations qui devraient, une fois adoptées, contribuer à la relance du partenariat.

Parmi des pistes retenues ou proposées, il y a la nécessité de revitaliser la convention de partenariat existante pour en donner un nouveau départ. C'est ainsi que le maire de Dammarie a informé la partie congolaise qu'une délégation de sa ville effectuera une visite de reconnaissance à Pokola pour mieux comprendre l'environnement et les besoins de cette ville soeur. La visite dont la date reste à fixer permettra aux deux municipalités de définir le plan d'action qui servira de guide pour le déploiement de la convention.

Le président du Conseil municipal de Pokola a partagé avec son homologue de Dammarie-les-Lys son projet consistant à l'organisation du Festival écologique des arts et de la culture. Exposant les motivations ayant conduit la ville de Pokola à concevoir ce projet, Hadjinsy Grégoire Kouffa a expliqué aux partenaires dammariens son souhait d'insérer la dimension socioculturelle et écologique dans l'accord de partenariat initial. « Cet événement qui se veut biennal serait l'occasion pour Pokola de faire le point de ses activités tous les deux ans. Une série d'activités permettra à Pokola d'exposer grâce à cette vitrine providentielle la vie socioculturelle, écologique et économique des habitants de la ville de Pokola », peut-on lire dans le rapport de mission.

En tenant compte de sa pertinence, les deux parties ont jugé la requête de Pokola recevable et la disposition a été retenue comme recommandation à faire partie de l'avenant à l'accord de partenariat initial. Les techniciens des deux municipalités ont, par ailleurs, au cours de leurs échanges en atelier, défini avec précisions les actions à mettre en oeuvre pour rendre pratique ce qui est consigné dans l'accord, en matière d'aménagement et urbanisation. Des précisions portant sur l'élaboration d'un plan cadastral de la ville ; le plan local de l'urbanisation qui tienne compte de la spécificité pédologique de chaque zone de la ville ; l'imagination d'une architecture adaptée aux réalités géographiques qui fasse l'objet de délibération municipale. « Tout cela devrait être mentionné dans le plan d'action qui serait mise en place par les deux parties après la visite qu'effectueront les techniciens de Dammarie les Lys à Pokola », précise le document.

Le maire du Mée-sur-Seine attendu à Pokola

Le maire Hadjinsy Grégoire Kouffa a également fait une présentation sur le rôle du sport dans l'épanouissement et l'intégration de la jeunesse dans une ville à dominance démographique juvénile comme Pokola. En effet, la ville de Dammarie a une expérience avérée dans le domaine des installations sportives, cette expérience peut profiter à Pokola dans la formation et la mise en place des infrastructures de sports tant pour la pratique pour tous, la santé que pour l'élite.

A l'issue de ces trois ateliers, les représentants des villes de Pokola et Dammarie-les-lys ont décidé de consigner les trois recommandations retenues en conclusion de chacun des trois ateliers qu'ils soumettront à approbation des deux maires. Le but étant de constituer l'avenant qui sera adjoint à l'accord initial de partenariat. La mairie de Dammarie s'est, par ailleurs, engagée à collecter du matériel scolaire, médical et sportif pour mettre à la disposition de Pokola.

Outre la ville de Dammarie-les-Lys, Hadjinsy Grégoire Kouffa s'est rendu à Mée-sur-Seine, dans le département de L'Essonne, en région parisienne, où il a échangé avec son homologue Franck Vernin. Une occasion pour le maire de Pokola de présenter à l'auditoire le mobile de son voyage en Europe et de sa visite au Mée-sur-Seine. C'est ainsi qu'il a évoqué quelques projets phares dont celui du Festival écologique de la culture et des arts de Pokola pour lequel il a appelé de tous ses voeux l'accompagnement de la mairie du Mée-sur-Seine pour cette ambitieuse initiative. Hadjinsy Grégoire Kouffa a invité son homologue du Mée-sur-Seine à effectuer une visite de courtoisie et de reconnaissance à Pokola. Le maire du Mée-sur-Seine, de son côté, a pris l'engagement de visiter Pokola en mars 2025. Une visite qui permettrait de dessiner les grandes lignes d'une éventuelle base de coopération entre les villes de Pokola et Le Mée-sur-Seine.

Accompagné, entre autres, du conseiller municipal, Marcel Dobele, et du chargé de mission de coopération France et Europe, Salomon Bambendzé, le maire de Pokola a participé au 44e congrès de l'Association internationale des maires francophones à Lausanne en Suisse. En marge de cette rencontre qui a réuni près de 500 maires, Hadjinsy Grégoire Kouffa a multiplié les séances de travail avec ses homologues dans le cadre de la coopération et la solidarité à établir entre les villes afin de relever ensemble les grands défis mondiaux en agissant au plus près des citoyens.