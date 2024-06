Congo-Brazzaville: Coopération - Tête-à-tête entre Denis Sassou N'Guesso et João Lourenço

En visite de travail à Luanda, en Angola, le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, s'est entretenu, le 20 juin, avec son homologue angolais, João Lourenço. Les deux hommes ont évoqué les relations bilatérales notamment en matière politique, sécuritaire, commerciale...

La visite de travail de 48 heures de Denis Sassou N'Guesso visait à consolider les excellentes relations qu'entretiennent son pays et l'Angola. En effet, les discussions entre les deux dirigeants ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération technique et militaire, la justice, le commerce transfrontalier, les transports, les hydrocarbures, y compris le sport.

Il faut souligner que les relations entre le Congo et l'Angola sont anciennes, marquées par la lutte de libération et l'émancipation des peuples, ainsi que l'assistance mutuelle dans divers domaines. Dans le cadre de l'intégration régionale, les deux pays sont membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

Le Djibouti sollicite le Congo

De retour dans son pays, le chef de l'Etat congolais a reçu, le 21 juin, le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, venu à Brazzaville pour tenter de mobiliser le soutien à la candidature du ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahamoud Ali Youssouf, à la présidence de la Commission de l'Union africaine(UA). Dileita Mohamed Dileita a remis au président de la République le message de son homoloque Ismaïl Omar Guelleh.

« Nous nous sommes lancés dans une mission difficile, certes, pour un petit pays comme le Djibouti. Il s'agit de la candidature de notre ministre des Affaires étrangères à la présidence de la Commission de l'UA. Nous sommes en train de nous préparer depuis très longtemps, des émissaires se sont déplacés à l'extérieur pour mobiliser les soutiens. Aujourd'hui, nous continuons. C'est pour dire que Djibouti est prêt à prendre la relève du président sortant de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat », a déclaré Dileita Mohamed Dileita.

Un émissaire de la RDC chez Denis Sassou N'Guesso

Peu après la réception du président de l'Assemblée nationale de Djibouti, le président Denis Sassou N'Guesso a reçu le ministre de l'Intégration de la République démocratique du Congo (RDC), Didier Mazenga Mukanzu, à la tête d'une délégation de la facilitation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) auprès du Tchad. Il était porteur d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue du Congo Brazzaville.

« L'objet de ce message c'est l'accompagnement des chefs d'État des pays membres de la CEEAC au processus de paix au Tchad (...). Le facilitateur de la CEEAC auprès du Tchad, le président Félix-Antoine Tshisekedi, nous a envoyés ici pour solliciter l'appui et l'accompagnement du président Denis Sassou N'Guesso à l'organisation des élections législatives et locales prévues au plus tard en octobre au Tchad », a indiqué Didier Mazenga Mukanzu.