Congo-Brazzaville: Fête de la musique - L'évènement célébré avec faste dans la ville océane

Organisée par la direction départementale des Arts et Lettres de Pointe-Noire, la 42e édition de la fête de la musique a réuni le 21 juin de nombreux férus de l'art musical au musée Cercle africain.

Créée officiellement en France en 1982 par Maurice Fleuret, compositeur, musicologue français et ancien directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture, sous l'impulsion de l'ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, la fête de la musique réunit chaque année tous les amoureux, passionnés et le public autour de la musique. Les sons, les rythmes divers, les décibels résonnent dans tous les coins du monde en faisant vibrer de bonheur et de joie le public.

« Aujourd'hui, nous allons célébrer la 42e édition de la fête de la musique qui va être animée par des artistes dans divers styles musicaux. Il s'agit de la musique traditionnelle, des musiques modernes comme le jazz, le rapp et des musiques tradi-modernes », a dit Chancy Mikia, directrice départementale des Arts et des Lettres de Pointe-Noire, en lançant l'événement.

Ainsi, tour à tour se sont exprimés sur le podium les artistes et groupes musicaux : Dj Central, Duranda et son ensemble tradi-moderne ainsi que le Groupe de musique moderne Les talentueux.

Adepte du rythme coupé-décalé et des sonorités modernes, Dj Central, qui excelle aussi dans l'interprétation, a électrisé le public de sa voix tonique et de ses envolées lyriques. Quant à la prestation de l'artiste Duranda, elle a transporté le public dans les souvenirs des rythmes du terroir en revisitant musicalement la culture Muntuta et Kongo. Le groupe musical Les talentueux a également tenu en haleine l'assistance égayée aux sons du jazz, de la rumba ou du folk.

Ravi de ces moments de joie uniques passés en l'espace d'une journée, le public a communié avec les artistes en les accompagnant de la voix et des pas de danse. Un défraiement a été offert à tous les participants, heureux d'avoir pris part à un événement inédit.