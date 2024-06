Congo-Brazzaville: Défense - Les FAC rendent hommage à leurs morts

Dans le cadre des festivités des soixante-trois ans de création des Forces armées congolaises (FAC) et de la gendarmerie nationale, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a déposé, le 21 juin, à Brazzaville une gerbe de fleurs à la stèle aux morts.

Aux côtés du Haut commandement militaire des FAC et de la police, on a noté la présence du ministre de la Sécurité et de l'Ordre public, Raymond Zéphirin Mboulou, ainsi que du maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, du chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï.

Une stèle pour un devoir de mémoire

Erigée en plein coeur de Brazzaville, précisément au rond-point du ministère de la Défense nationale, la stèle aux morts (comme l'indique son appellation) est une oeuvre en souvenir des agents de la force publique tombés au champ d'honneur.

Pour la petite histoire, c'est une idée originale de l'état-major général inspirée par l'adresse du président de la République, chef suprême des armées, au réveillon d'armes du 31 décembre 2003. L'ouvrage a été mis à la disposition du grand public le 21 juin par le ministre à la présidence chargé de la Défense nationale, le général de division Jacques Yvon Ndolou, et son homologue de la Sécurité et de l'Ordre public, le général de division Paul Mbot. Il exprime la reconnaissance solennelle et symbolique des agents de la force publique aux morts pour la patrie. La date du 21 juin de chaque année est désormais instituée Journée du souvenir dans la force publique.