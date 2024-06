Tunisie: Rugby à VII - Jérémy Aicardi, sélectionneur national: 'Notre mission est de terminer dans le top 6'

interview

TUNIS — A moins d'une semaine de la Coupe d'Afrique des nations de rugby à VII "Africa Men's sevens 2024" qui se déroulera à Port-Louis, île Maurice, du 29 juin au 7 juillet, Jérémy Aicardi, nouveau sélectionneur de l'équipe de Tunisie, revient, dans un entretien accordé à l'agence Tunis-Afrique Presse (TAP), sur les préparatifs du sept tunisien et ses objectifs pour cette compétition:

TAP : Où en est le sept national de sa préparation pour la CAN ?

J. Aicardi : J'entraîne les garçons depuis cinq semaines et nous en sommes actuellement à notre sixième stage de préparation alors qu'il ne nous reste que six jours avant le départ pour l'Île Maurice. Trois mois pour préparer la CAN est une période très courte. C'est un challenge qu'il faut relever... Depuis mon arrivée en avril dernier, j'ai veillé à ce que les joueurs fassent énormément de rugby avec des formules de journées types comprenant trois séances d'entraînement en plus des séances d'éveil le matin. Le terrain de rugby situé à proximité et les salles de musculation et de récupération mis à notre disposition ont largement facilité la tâche.

TAP : Quelle évaluation faites-vous du travail accompli jusque-là ?

J. Aicardi : Mon objectif premier était de voir le niveau "rugbystique" des joueurs. Nous disposions de six semaines pour se donner les moyens de réussir et nous avons travaillé dur pour être fin prêts à temps. Ma devise pour les joueurs était celle de venir avec le sourire, prendre du plaisir et être disposés à bien représenter le pays et faire honneur au rugby tunisien. Les séances d'entrainement allaient de 55 à 70 minutes de pratique, mais plusieurs choses ont été changées en dehors du terrain. Car, créer une famille en l'espace de six semaines est loin d'être facile, mais les moments de convivialité et de complicité partagés en dehors du terrain ont soudé le groupe.

TAP : Justement, comment avez-vous trouvé le groupe et quel effectif engagerez-vous pour la compétition ?

J. Aicardi : Nous avons convoqué 16 joueurs pour bien préparer la compétition dont on ne retreindra que 12 pour le tournoi continental. Sur les 16 joueurs composant la liste élargie, 5 viennent de France dont quatre binationaux et un seul joueur français ayant des origines tunisiennes. Le reste de l'effectif est composé de joueurs locaux. Le choix de la liste finale sera fait lundi au plus tard. En revisionnant les tournois auxquels le VII tunisien avait déjà pris part, il s'est avéré que quatre joueurs seulement parmi l'effectif dont je dispose y avaient participé. Pour cela nous avons rééquilibré plusieurs profils sur le terrain et procédé à un redéploiement au niveau du placement avant d'aborder la compétition.

TAP : Etant déjà fixé sur vos adversaires, quelles sont vos ambitions dans cette compétition ?

J. Aicardi : Avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda dans notre groupe, on sait que cela va être dur et que le premier match est très important pour se lancer dans la compétition. Notre mission, que j'ai baptisée "mission Coupe d'Afrique", est de terminer dans le top 6 pour décrocher un billet au tournoi qualificatif à la prochaine coupe du monde de la discipline (ndlr : les 8 premiers qualifiés pour ce tournoi). Aujourd'hui, le rugby africain s'est nettement développé. Les équipes se caractérisent par un jeu rapide avec des garçons qui jouent beaucoup debout et à qui il ne faudra pas laisser trop d'espaces. Nous allons joué avec nos moyens et défendre nos chances jusqu'au bout, à condition de bien négocier nos matches, surtout sur le plan offensif. Je reste convaincu que l'équipe réalisera de très bonnes performances.