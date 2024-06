Maroc: Nuit des Musées et des espaces culturels - Forte affluence au Jardin Majorelle, au Musée Pierre Bergé des Arts berbères et au Musée YSL Marrakech

Marrakech — En dépit de la chaleur intense qui frappe la Cité ocre, de nombreuses personnes se sont rassemblées devant les portes du Jardin Majorelle, du Musée Pierre Bergé des Arts Berbères et du Musée Yves Saint Laurent Marrakech pour profiter d'une entrée gratuite à l'occasion de la troisième édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels (NMEC).

À 18 heures, ces trois lieux emblématiques ont ouvert leurs portes, accueillant des visiteurs de tous âges et de tous horizons. Les visiteurs ont eu l'opportunité unique de déambuler dans les allées du Jardin Majorelle, un havre de paix conçu par le peintre français Jacques Majorelle en 1923, et de parcourir les salles d'exposition du Musée Pierre Bergé des Arts Berbères et du Musée Yves Saint Laurent Marrakech, où sont exposés des objets de collection et des oeuvres d'art.

Pour garantir une expérience exceptionnelle et célébrer l'arrivée de l'été par la lumière et la culture, la Fondation Jardin Majorelle a mis en place une gestion optimisée de l'accueil des visiteurs en limitant le nombre d'entrées par créneau horaire et en installant un éclairage spécifique pour mettre en valeur la luxuriance et la diversité du jardin ainsi que l'architecture des musées.

"Nous sommes heureux d'ouvrir gratuitement les portes du Jardin Majorelle aux habitants et visiteurs de la Cité ocre, de 18h à minuit, afin de promouvoir la culture muséale auprès des familles et des jeunes générations et de favoriser l'ouverture à d'autres cultures", a confié Alexis Sornin, directeur des Musées Yves Saint Laurent Marrakech et Pierre Bergé des arts berbères, à la MAP.

M. Sornin, a également souligné que tous les employés de la Fondation Jardin Majorelle se sont mobilisés pour garantir le succès de cette soirée culturelle, en veillant à ce que toutes les conditions nécessaires, notamment en termes d'éclairage et de sécurité, soient réunies pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de leur expérience, véritable célébration de la culture.

Les visiteurs ont exprimé leur satisfaction quant à l'initiative de la "Nuit des Musées et des Espaces Culturels", organisée par la Fondation Nationale des Musées, la Fondation Jardin Majorelle et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui leur a permis de découvrir ces lieux emblématiques de Marrakech.

Cet événement exceptionnel célébrant le début de l'été offre au public de tout âge et de tout horizon, la possibilité de visiter gratuitement, de 18h00 à minuit, plusieurs musées et espaces culturels répartis dans différentes villes du Maroc dont Oujda, Tétouan, Tanger, Assilah, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Essaouira et Agadir.

La soirée a été choisie pour mettre en lumière cet événement dans une ambiance estivale, où chaque pas promet une aventure, chaque regard une rencontre avec l'histoire, l'art et la culture, et chaque création une invitation à la découverte et au partage.