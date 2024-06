Ile Maurice: MK coincée entre les géants et les low-cost

Air Mauritius (MK) se retrouve en concurrence féroce avec une vingtaine de compagnies aériennes, y compris des grosses pointures telles qu'Emirates, British Airways, Air France, Turkish Airlines et Lufthansa. Des compagnies low-cost sont aussi devenues des rivales agressives à l'instar de Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Corsair International, Air Austral, Edelweiss Air, Saudi Airlines, Air India, Condor, Vistara, Neos et Air Seychelles. Comment gère-t-elle cette pression au milieu de ses propres turbulences devenues chroniques ?

La dernière venue dans le ciel mauricien, l'Espagnole Iberojet, assure depuis mardi un vol hebdomadaire Maurice-Madrid. MK a aussi finalisé un accord avec IndiGo pour des vols sur l'Inde. La plupart des partenariats de la compagnie nationale remontent à plus de cinq ans. Avant la pandémie de Covid-19, elle bénéficiait déjà d'une connectivité mondiale. Actuellement, elle opère des vols sur plus de 150 villes dans le monde grâce à ses divers partenaires aériens alors que des petites compagnies européennes, comme Edelweiss et Corsair, et d'autres comme Air Austral, Saudi Airlines jouent un rôle crucial mais lui font aussi de la concurrence.

La situation interne à MK est marquée par une instabilité chronique avec des problèmes techniques, retards, suspensions, et nominations incessantes. Ces défis internes exacerbent la pression déjà immense de la concurrence externe. Bien que le nombre de touristes soit en augmentation, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils choisissent MK pour leurs voyages, surtout avec l'immense choix d'autres compagnies aériennes. En dépit de la concurrence, il est crucial pour MK de maintenir cette diversité de compagnies aériennes pour atténuer son insularité et éviter l'isolement tout en renforçant la connectivité du pays.

%

Sous la direction précédente, MK avait réussi à limiter le nombre de vols hebdomadaires d'Emirates à 14, bien qu'Emirates en souhaitait 21. De plus, elle a réussi à écarter Ethiopian Airlines, malgré les projets de l'administrateur. Cependant, avec la nouvelle administration, des compagnies comme IndiGo reviennent en compétition directe avec MK, mettant en péril ses accords existants, notamment avec Vistara. MK a récemment finalisé un accord avec IndiGo, en dépit des controverses et d'autres compagnies indiennes qui collaborent déjà avec elle sur ce marché assez restreint.

La crainte que les opérations et les employés de MK ne souffrent de ce partenariat est grandissante. IndiGo, compagnie low-cost qui devrait débarquer vers la fin de l'année, pourrait forcer des compagnies comme Saudi Airlines, Emirates, et Turkish Airlines à revoir leurs tarifs, ce que MK pourrait avoir du mal à soutenir, tant pour les passagers que pour le fret. Le marché de l'Inde à Maurice représente environ 90 000 passagers par an, comparé aux 200 000 passagers de la Réunion. La route Europe est également un champ de bataille, avec Corsair, Air France, Lufthansa, Edelweiss, et British Airways, toutes en concurrence directe avec MK. Les compagnies de la région Moyen-Orient, comme Saudi Airlines et Turkish Airlines, et maintenant Ethiopian, ajoutent une pression supplémentaire.

Air Mauritius traverse une période difficile marquée par une concurrence intense et une instabilité interne qui complique encore la situation. La nécessité de maintenir une diversité de compagnies aériennes est essentielle pour éviter l'isolement de Maurice. Toutefois, des décisions stratégiques, comme l'accord avec IndiGo, devraient être soigneusement évaluées pour garantir la viabilité à long terme de MK sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Les nouveaux accords Post-Covid

Beijin Capital Airlines

Le Conseil des ministres a approuvé en novembre la reprise de vols directs cette année entre Maurice et la Chine. Cela marque le retour des connexions directes entre les deux pays, interrompues en 2020 par la pandémie de Covid-19. Une série de vols directs entre Maurice et la Chine figure à l'agenda. Beijing Capital Airlines devait ainsi assurer trois vols par semaine entre Hangzhou et Plaisance. Cette compagnie aérienne low-cost chinoise opère des vols domestiques de Beijing vers Xi An, Urumqi, Hangzhou, Chengdu, Nanning, Xiamen, Guangzhou et Sanya. Mais à ce jour, aucun développement n'est noté.

Neos : La compagnie italienne a lancé en décembre 2022 une nouvelle liaison entre Milan, Rome et Maurice, une destination abandonnée en 2016. Ses vols sont saisonniers. Du 20 décembre 2022 au 2 mai 2023, elle avait proposé un vol le mardi entre Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino et l'aéroport SSR en Boeing 787-9 Dreamliner pouvant accueillir 28 passagers en classe affaires et 331 en économie. Neos revient pour une autre saison en octobre.

Vistara : La compagnie indienne a inauguré en mars 2023 sa nouvelle liaison entre Mumbai et Maurice, sa première destination en Afrique. La compagnie indienne propose cinq vols par semaine entre sa base à Mumbai-Chhatrapati Shivaji Maharaj et l'aéroport SSR, en A321LR configuré pour accueillir 12 passagers en classe affaires, 24 en premium et 152 en économie. Vistara sera bientôt acquis par Air India qui dispose déjà d'un partenariat avec MK.

Iberojet : La compagnie espagnole, desservira Maurice une fois la semaine le mardi. Pas moins de 380 touristes espagnols sont ainsi arrivés sur le vol inaugural Madrid-Maurice le 18 juin à bord d'un Airbus A350. Le transporteur qui propose des vols de Barcelone et du Portugal est spécialisée dans les vols charter qui relient principalement la péninsule ibérique aux Caraïbes. Elle appartient à Evelop Airlines, S.L. et opère des moyen- et long-courriers au départ d'Espagne et du Portugal.