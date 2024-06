Congo-Brazzaville: Et l'abus des écrans par les enfants...

On ne le dira jamais assez, les enfants de 2 à 14 ans sont aujourd'hui laissés à la merci des écrans de toutes sortes. Ce comportement est source d'ennuis oculaires chez nombreux d'entre eux, disent des spécialistes des maladies des yeux, attirant sans cesse l'attention des parents.

Nous amorçons déjà la première semaine des vacances scolaires pour le cycle primaire. Bon nombre de parents ont toujours pensé que la meilleure distraction pour des enfants s'avère être des écrans, entre autres, des jouets de téléphone portable, des smartphones, des ordinateurs et même l'ouverture dans des coins d'habitations des centres de projections de films de dessins animés.

Pire, certains parents permettent aux enfants de regarder la télévision dès 7 heures du matin jusqu'aux heures tardives de la soirée, sans même les arrêter pour des pauses. Ces enfants refusent même de s'alimenter et cela n'inquiète même pas des parents qui les laissent se comporter ainsi. Pour certains, voir les enfants porter des verres correcteurs est devenu l'effet de mode qu'il faudra à tout prix imiter. Or, ils ignorent que ces enfants issus du couple X ou Y portent précocement des lunettes à cause surtout de l'excès de l'usage des écrans, c'est-à-dire la surexposition des yeux aux écrans lumineux.

Les récents travaux d'un chercheur de l'université Toledo, aux Etats-Unis, en disent long sur cette question. Elles montrent bien qu'une exposition prolongée de la vue des enfants à la lumière des smartphones précipite l'endommagement des yeux et cause la dégénérescence maculaire. Il est donc clair que des enfants à des très bas âges qui passent plus de temps devant des écrans finiront par porter des verres de correction. Ce qui est bizarre, dans certains foyers, des parents rejettent en bloc les conseils des spécialistes et continuent de penser que le fait qu'un enfant porte des lunettes serait dû à une quelconque sorcellerie.

%

« Mon peuple meurt par manque de connaissances », dit-on. Ces parents ignorent que le sorcier c'est la non prise en compte des conseils des ophtalmologues. L'excès même de la télévision pour l'enfant peut, par exemple, favoriser des troubles du développement tels que la passivité, le retard de langage, l'agitation, le trouble du sommeil, ... Pour nous parents, le meilleur cadeau à offrir à l'enfant pendant les vacances n'est toujours pas un écran.

L'en offrir c'est le pousser vers la nuisance oculaire à court ou à long terme. Les écrans peuvent être responsables du développement des yeux secs et d'une vision fluctuante entraînant ainsi la photophobie. Cela ne se limitera pas qu'aux problèmes oculaires, car il a été démontré par des spécialistes que l'exposition excessive aux écrans a de lourdes conséquences sur la santé, notamment sur le développement du cerveau et l'apprentissage des compétences fondamentales.

L'abus des écrans chez les enfants est d'une dangerosité notoire !