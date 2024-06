Congo-Brazzaville: Gestion des Diables rouges seniors - Jean Guy Blaise Mayolas dit sa part de vérité

Les points qui ont longtemps prêté confusion, à savoir la nomination de l'entraîneur, le choix des joueurs, le transport, l'hébergement et les primes à l'occasion du regroupement de l'équipe nationale ont été au menu de la conférence de presse qu'a animée le président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

Le choix et la nomination de l'entraîneur, a-t-il expliqué, relèvent de la compétence de la Fécofoot, reconnaît la Charte de bonne gouvernance entre le gouvernement et les différentes fédérations. «Mais M.Ngata, l'actuel sélectionneur, a été imposé à la Fédération de façon unilatérale par le ministère des Sports, au moment où nous avions lancé la procédure d'appel à candidatures.

La Fécofoot s'est gardée de signer son contrat parce que le niveau de la formation, de connaissance et de compétence de ce sélectionneur ne répond aucunement au poste qu'il occupe aujourd'hui. Malheureusement, les réserves formulées par la Fédération, en rapport avec les insuffisances de ce dernier, ont été balayées d'un revers de la main par le ministère des Sports », a-t-il expliqué. Il a ajouté : « Par souci d'apaisement et pour ne pas assister à ce qui se passe à côté de chez nous, la Fécofoot a accepté que M Ngata conduise l'équipe nationale mais en choisissant un staff qualifié et doté d'une certaine expérience professionnelle pour l'accompagner.»

Selon lui, il lui avait donc demandé de soumettre la liste des membres du staff en présentant les diplômes et CV de chacun d'eux. Peine perdue : M. Ngata a présenté un staff pléthorique de près de dix huit personnes, sans qualification professionnelle requise et sans expérience. « Conséquence : les Diables rouges se sont retrouvés avec un sélectionneur bras de gamme doublé d'un staff qui ne l'est pas moins.

Sur deux matches livrés, le Congo a encaissé dix buts dont '4 contre la Zambie et 6 contre le Maroc. Sur le choix des joueurs, la Fécofoot a affirmé que le sélectionneur a eu toute la latitude et toute la liberté d'établir sa liste puisque c'est à lui que revient cette charge. « La Fécofoot a rempli sa mission, à savoir la convocation des joueurs, la fourniture des équipements sportifs et la désignation de ses représentants devant faire partie de la délégation dans le déplacement de l'équipe nationale à l'étranger », a-t-il fait savoir.

Le président de la Fécofoot a justifié que sa structure n'a jamais été associée en ce qui concerne le transport, l'hébergement et les primes. « Etant donné que les devis sont établis par le ministère des Sports alors que cela relève de la compétence de l'organe technique qui est la Fécofoot, je ne pourrai donc pas vous dire combien perçoit un joueur en cas de match gagné ou match nul, ou encore combien perçoit un joueur comme frais de mission.

Cette gestion opaque, de la part du ministère des Sports, des fonds alloués pour l'organisation des matches nous a souvent mis en situation difficile », a-t-il indiqué. Face à l'évolution hasardeuse de l'équipe nationale des Diables rouges et au regard de l'importante échéance que constitue la participation du Congo aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 dont le tirage au sort a lieu le 4 juillet, la Fécofoot souhaiterait un respect strict des champs de compétence entre elle et le ministère des Sports