Algérie: Céréales - Lancement de la réalisation de 350 centres de proximité de stockage à travers le pays

MOSTAGANEM — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a annoncé, samedi à Mostaganem, le lancement de la réalisation de 350 centres de proximité de stockage intermédiaire de céréales à travers le pays.

Merad, qui était accompagné du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche et de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, a déclaré lors de la pose de la première pierre du projet de réalisation du premier centre de proximité de stockage de céréales dans la commune de Oued El Kheir, que la réalisation de ces structures à travers 34 wilayas est intervenue en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à réaliser la sécurité alimentaire nationale.

Au sujet du centre d'Oued El Kheir dont les travaux devraient s'achever dans six mois pour qu'il soit opérationnel lors de la campagne moisson-battage de la saison agricole prochaine, le ministre a indiqué qu'il dispose d'une capacité de 5.000 tonnes de céréales et constitue l'un des cinq centres au niveau de la wilaya de Mostaganem qui sont proches des zones productives et extensibles.

Le coût de réalisation des cinq centres implantés dans les sites d'Oued El Kheir, Bouguirat, Stidia, Sidi Ali et Sidi Belattar est estimé à plus de 1,264 milliard DA, selon les explications fournies sur place.

Par ailleurs, le ministre a inauguré la façade maritime de Salamandre au chef- lieu de wilaya, aménagée en l'espace de 45 jours.

Il a aussi visité le parc d'attraction et de loisirs "Mosta Land" de la ville de Mostaganem et a eu droit à des explications sur le modèle d'investissement de cette entreprise.

Merad devra procéder, en compagnie de la délégation qui l'accompagne, à l'inauguration de la plage "Les Dunes" dans la commune de Mazaghran, qui fait partie des 14 nouveaux sites de baignade ouverts cette année dans la wilaya.

Il donnera également sur ce site le coup d'envoi de la saison estivale de l'année 2024.