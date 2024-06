Togo: Les veuves du pays à nouveau célébrées par le FONDAVO de Dr Birrégah et les plaidoyers de toujours réitérés !

14ème Journée Internationale de la Veuve

Les veuves du Togo à nouveau célébrées par le FONDAVO de Dr Birrégah et les plaidoyers de toujours réitérés !

Instituée depuis le 21 décembre 2010, à travers la résolution A/RES/65/189, par l'Assemblée générale des Nations Unies, afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux, la Journée Internationale de la Veuve est célébrée à travers le monde tous les 23 Juin. En prélude à la 14ème commémoration de cette Journée internationale des veuves, le FONDAVO (Fonds d'Aide aux Veuves et aux Orphelins), principale structure de défense des droits des veuves et des orphelins au Togo, et dont Dr Charles Birrégah est le président-fondateur, a réuni ce Samedi 22 Juin les membres de son organisation, dans une grande cérémonie à Lomé.

Pour l'occasion, une conférence autour du thème principal, « Situation juridique de la veuve au Togo en 2024 : Bilan et perspectives », a permis d'entretenir les veuves du FONDAVO sur la thématique principale mais également sur « les outils de gestion des activités génératrices de revenus ».

Si un bilan du chemin parcouru dans la marche vers le mieux-être des veuves au Togo a été fait par le Juge au Tribunal de Grande Instance de Lomé, Alassani Rachide Isso, la seconde communication développée par le Sociologue et Financier, Edouard Kouma, a aidé à donner certains rudiments de gestion des AGR aux veuves afin de leurs permettre de mieux conduire leurs affaires et leurs commerces.

Pour ce 14ème chapitre, outre la conférence, trois autres activités sont à l'agenda du FONDAVO, à savoir un bilan de santé et sensibilisation des veuves sur les maladies récurrentes, par le Médecin généraliste, Docteur TADEMANA Diniline, une distribution de vivres (sac de riz, de spaghetti, de couscous, de boite de sardine et de tomate) et de non-vivres par le Président-Fondateur du FONDAVO, Dr Charles Birrégah, et enfin, la distribution de micro-crédits aux veuves (près de 200 bénéficiaires) de FONDAVO, toujours par le premier responsable.

La 14ème journée internationale de la veuve, c'est aussi une opportunité pour faire passer un message aux autorités nationales. A travers un Plaidoyer en 28 points, Dr Birrégah et ses protégées, attendent des autorités togolaises, entre autres, « l'abolition des rites de veuvages », « la révision de l'ordre successoral en mettant la veuve avant les enfants orphelins », « la mise d'un terme à la pratique du lévirat (dans la pratique et non théoriquement) », « l'allègement des procédures de paiement des pensions », « la mise sur pied d'une chaîne d'intervention et de suivi des dossiers administratifs des veuves et de protection des droits des veuves », « la prévision d'une ligne de financement des activités génératrices de revenus des veuves », « l'assistance médicale aux veuves », « la prise en charge des veuves et des orphelins nécessiteux »...

Une certitude exprimée par Dr Birrégah, au cours de cette commémoration, c'est celle de la prise en charge indispensable des veuves afin qu'elles prennent à leur tour soin des orphelins, et éviter ainsi au Togo les risques de voir ces enfants se livrer à des actes d'insécurité dont le terrorisme comme constaté dans certains pays de la sous-région. Pour le Président-Fondateur du FONDAVO, donc, prendre soin de cette couche afin qu'il rejaillisse sur les orphelins, c'est s'assurer une certaine sécurité dans le pays.

En termes de bilan, il y a lieu de constater que des efforts ont été faits mais qu'il reste encore à faire pour le bonheur plein et total des veuves au Togo. Alors que pour les perspectives, il est attendu que les plaidoyers formulés rencontrent une oreille attentive et aboutissent à une concrétisation. C'est le voeu de la présidente des femmes du FONDAVO, Clarisse Sonhaye, qui n'a pas manqué de lancer également un appel à d'autres bonnes volontés à suivre les pas de Dr Charles Birrégah, en s'investissant dans la défense des droits des veuves.

Etait présente à l'évènement de ce samedi, une délégation de partenaires venus des Etats-Unis dont les membres n'ont pas hésité à mettre la main à la poche pour faire de cette commémoration un grand évènement pour les veuves du FONDAVO.