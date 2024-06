Congo-Kinshasa: Les opérateurs économiques congolais encouragés à investir sur le marché mondial

L'entrepreneur américain d'origine camerounaise, Raphael Djine a encouragé, vendredi 21 juin, les opérateurs économiques à investir sur le marché mondial afin de booster l'économie locale.

Il l'a dit au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa :

« Nous croyons que l'immigration légale, la capacité aux entrepreneurs de fonctionner au niveau local en ayant l'oeil sur le marché mondial sera très capitale pour l'assimilation et la facilitation de l'entreprenariat au niveau local. Nous croyons également que les jeunes entrepreneurs de la RDC ne doivent pas seulement être limités sur le marché local, que ça soit dans l'import ou l'export, parce que pour faire rapatrier les fonds en quantité, il faut voir le marché international ».

A cette occasion, Raphael Djine s'est dit prêt à faciliter le partenariat entre les entrepreneurs congolais et américains notamment et à accompagner les PME congolaises.

« Donc, nous allons faciliter leur collaboration avec les autres pays du monde, principalement les Etats-Unis où nous sommes très bien basés. Et, donc le partenariat entre les entreprises américaines et congolaises. Nous allons en outre faciliter la collaboration, la représentation et des échanges au niveau de crédit, parce qu'une chose est que la RDC a beaucoup à offrir sur le marché américain et c'est vice-versa. Et je pense que ces médiations doivent se passer entre les entrepreneurs de la RDC et ceux des Etats-Unis d'Amérique », a-t-il poursuivi.

Cet opérateur américain a précisé que le marché mondial est, depuis un certain temps, ouvert à tous les entrepreneurs.

Selon Raphael Djine, il s'agit de son apport au programme du Gouvernement concernant la promotion de l'entrepreneuriat.