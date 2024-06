Ile Maurice: La MFA et l'arbitrage ont eu tout faux

AS Vacoas-Phoenix et Cercle de Joachim devront rejouer leur demi-finale de la Republic Cup. Les deux formations s'étaient déjà affrontées mercredi et c'est le Cercle de Joachim qui l'avait emporté. Le score était de 0-0 au terme des 90 minutes et c'est dans la séance des tirs au but que les Curepipiens ont validé leur billet (7-6). Et c'est justement là le problème.

En effet, l'arbitre n'a pas renvoyé les deux adversaires aux prolongations (2 périodes de 15 minutes) et a directement entamé la séance des tirs au but. Evidemment, les Vacoassiens ont réagi face à cet oubli, forçant la MFA à reprogrammer le match. Ce dernier aura lieu le mercredi 26 juin à 18h30 sur le terrain de la MFA à Trianon.

Dans la foulée, la Mauritius Football Association (MFA) s'est fendu d'un communiqué qui se lit comme suit : «En référence aux "Rules & Regulations" de la compétition comme stipulé dans les documents déjà circulés aux parties concernées, il a été annoncé en présence des représentants des deux clubs que la demi-finale de la Coupe de la République entre le CDJ et l'ASVP sera rejouée le mercredi 26 juin à 18h30 sur le terrain de la MFA à Trianon. Pour rappel en cas de match nul à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 2x15 minutes sera appliquée avant de passer à la séance des tirs au but en cas de nouvelle égalité au score.

La Commission d'arbitrage de la MFA se sera donc une nouvelle fois distinguée de la mauvaise manière. Nous ne disons pas que certains ne font pas correctement leur travail car il est bon de rappeler que les arbitres mauriciens sont souvent sollicités sur la scène africaine, mais une bévue aussi monumentale que celle de jeudi mérite que l'on se pose les bonnes questions. Il est impératif de le faire d'ailleurs d'autant plus que celui responsable de cette commission - et qui a pris une leave without pay dans son travail initial pour s'occuper de l'arbitrage mauricien - a aussi été vu à Côte-d'Or lors du match qui voyait Maurice affronter l'Eswatini. Il donnait des consignes pour empêcher les journalistes d'interviewer les joueurs sur la pelouse après le match.