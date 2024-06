Ile Maurice: Beach volley - Liza Bonne et Valentine Paul tenteront d'atteindre les quarts de finale

La Coupe continentale de beach volley, qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024, s'est poursuivie hier sur la plage de Martil au Maroc. La sélection féminine composée de Liza Bonne et Valentine Paul a livré une belle bataille face au Cap-Vert mais s'est inclinée au tie-break. Les Mauriciennes avaient remporté le set initial sur le score de 21-16 mais le duo Lu/Jany a égalisé (21-19) avant de faire la différence dans le tie-break, 15 à 8. Bonne/Paul termine deuxième de la poule C et se qualifie pour le Round 12. Nos compatriotes tenteront de se frayer un chemin vers les quarts de finale aujourd'hui.

Quant aux garçons, leurs débuts avaient été très prometteurs. Gilbert Alfred et David Carcasse s'étaient imposés en deux sets face au Kenya lors de leur premier match dans la poule D. Mais, lors de leur deuxième sortie, hier toujours, contre le Botswana, nos compatriotes se sont inclinés lourdement, 9-21 et 8-21. Il leur fallait obligatoirement s'imposer lors de leurs deux derniers matches, hier, pour se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Or, cela a tourné au cauchemar pour eux avec deux revers concédés et la blessure d'Alfred. Ils se sont inclinés en trois sets devant les Togolais Kotoka et Samani, 18-21, 21-19 et 15-11, avant de courber l'échine face aux Camerounais Obenda et Nsangou en deux manches, 23-25 et 21-23.

Il y avait encore des rencontres comptant pour cette poule D qui se jouaient hier soir mais les chances de la paire Alfred/Carcasse de se qualifier pour les quarts de finale étaient très minces.