Ile Maurice: 8e journée - Hasta Manana plus fit et plus fort

Il a démontré sa supériorité, non seulement sur le plan physique mais aussi en termes de qualité intrinsèque. Hasta Manana a dominé la compétition au bout d'une course où il a suivi «handy».

Il a effectué au moins onze galops depuis le début de sa préparation. Initialement chez Raj Ramdin, il est ensuite passé chez Zaki. Hasta Manana a sans aucun doute bénéficié de la meilleure préparation parmi ses concurrents. On disait que Party Time était le «classy sort» de la course, avec un rating sud-africain de 104, mais est-ce avéré ? Non ! On s'explique.

L'entourage de Party Time a choisi des courses peu compétitives en Afrique du Sud, ce qui lui a permis de gagner et d'augmenter son rating. En revanche, Hasta Manana a opté pour des compétitions plus relevées et s'est retrouvé souvent battu, d'où sa baisse au classement des valeurs.

Cette donnée n'est peut-être pas pertinente dans le contexte actuel vu que Party Time n'a pas couru sur sa vraie valeur aujourd'hui.

Hasta Manana a suivi en one-off avant de délivrer une accélération fulgurante. Gallic Chief a très bien couru, notamment sur ce parcours qu'il découvrait pour la première fois. Il devrait briller sur les sprints à venir.

Zaki a réalisé un triplé cet après-midi. Arnhem Land a été le premier à briller dans la 3e épreuve. Arizona Silk a tenté une tactique courageuse mais le cheval de Zaki était tout simplement plus fort. Aditi a ensuite doublé la mise dans la 4e course, profitant des circonstances pour se distinguer. La monte de Sonaram sur Skating On Ice a suscité des interrogations, et les commissaires devront probablement examiner la situation.

%

Le clan Nagadoo a réalisé un doublé. Special Force a confirmé son statut de favori dans la 2e épreuve, résistant avec brio au retour d'After The Order. Eagles Vision a déjoué les pronostics en dominant le gros favori Supreme Elevation. Une vilaine chute impliquant Sonaram et son cheval Enigma Code a marqué cette course.

Jet Stream a pris le dessus sur le favori Nevil Mu dans la première épreuve, donnant satisfaction à l'écurie Sewdyal. Samraj Mahadia a remporté la 5e course avec Global Glory. Le tout, aidé par un rythme favorable. Le yard Mahadia devait encore briller dans l'épreuve de fermeture grâce à Colour Of Money. Ce dernier a eu le loisir de diriger le peloton avant de repartir.