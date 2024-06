Sénégal: Réduction du cout de la vie - Les nouveaux prix entrent en vigueur à partir du lundi 24 juin

Le ministre du Commerce et de l'industrie, Dr Serigne Gueye Diop a présidé hier, vendredi 21 juin, le Conseil National de la Consommation (CNC) en présence de tous les opérateurs économiques et autres industriels. Au cours de cette rencontre, il a annoncé les nouveaux prix retenus définitivement par le gouvernement. Il a aussi fait savoir que ces nouveaux prix seront appliqués à partir de ce lundi 24 juin.

La semaine dernière, l'Etat avait pris la décision de baisser les prix de certaines denrées de grande consommation pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Les nouveaux prix retenus vont entrer en vigueur le lundi 24 juin prochain. L'annonce a été faite hier, vendredi 21 juin, par le Ministre de l'Industrie et du commerce Serigne Guèye Diop, lors du Conseil national de la consommation.

« Les nouveaux prix vont entrer en vigueur dès lundi prochain. Tous les prix seront immédiatement applicables sur l'ensemble du territoire national. Je vais demander aux conseils régionaux de consommation de se réunir dans les meilleurs délais. Pour les mesures d'accompagnement pour l'application des prix, le ministère de l'Industrie et du commerce prendra toutes les dispositions en relation avec les acteurs, notamment les importateurs, les commerçants, les industriels et les consommateurs pour assurer le strict respect des prix sur l'ensemble du territoire », a-t-il indiqué.

Un certain nombre de mesures seront prises pour accompagner cette décision de l'Etat notamment la publicité et l'affichage des prix qui seront obligatoires et reprécisés par un arrêté signé par le Ministère. « Le ministère prendra toutes les dispositions pour rendre disponibles dans toutes les boutiques les affiches sur les prix. Le contrôle sur le terrain sera effectif et renforcé. Nous allons impliquer d'abord les 1000 volontaires de la consommation et les forces de défense et de sécurité seront aussi mises à contribution. Nous comptons sur l'implication de tous les acteurs, le contrôle citoyen à travers les relais communautaires, les Badianou Gokh et les chefs de quartiers.

%

Un dispositif spécial sera discuté et mis en place en relation avec le Port autonome de Dakar pour accélérer les déchargements et les dédouanements », a fait savoir le Ministre. Pour les mesures structurelles, il informe que le gouvernement va encore continuer la politique de souveraineté économique et alimentaire et réorganiser la modernisation de la distribution et la mise en place de magasins de référence comme les Sonadis. En attendant, il promet que l'Etat va mettre en place une meilleure politique d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire ainsi que des procédures d'appels d'offre. « Les politiques industrielles seront aussi favorisées. La réflexion sera aussi engagée dans le cadre d'une concertation à mettre en place avec le haut conseil de la consommation, le conseil national de la consommation et tous les acteurs », soutient-il.