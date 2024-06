Sénégal: Baisse des prix des denrées - L'association des boutiquiers détaillants du Sénégal, insatisfaite des propositions, prédit une impasse

Le ministre du commerce et de l'industrie Dr Serigne Gueye Diop a donné, ce vendredi 21 juin 2024, lors du conseil national de la consommation (CNC) et en présence de tous les opérateurs économiques et autres industriels, les prix retenus par le gouvernement. Toutefois, après cette séance, une partie des acteurs ont marqué son désapprobation vis-à-vis de ces propositions faites par les autorités. Interrogé sur la question Alioune Ba, président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal, insatisfait des propositions prédit une impasse voire un non-respect de ces prix.

Selon Alioune Ba, président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal, « Ce régime fonde pour Jub jubal jubanti, donc, déjà il faudra faire le jubanti sur le conseil national de la consommation, parce que d'habitude, on dirait que ce n'est pas une réunion où tous les acteurs donnent leurs avis. On nous amène des prix, c'est comme si on nous imposait des prix qu'ils ont amené. »

« Nous, vraiment on n'est pas du tout satisfait de ce qu'ils sont en train de proposer pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont valider ça ou pas, mais à chaque fois, nous, on les demande de tenir en compte tous les charges comme ils l'ont fait au niveau de l'importation », a fait savoir à qui veut l'entendre le président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal.

De l'avis de Alioune Ba, « Vouloir nous donner une marge qui pourrait manger déjà tous nos charges, c'est imposé les détaillants de vendre à perte. Sur l'huile le bidon d'huile, ils nous demandent de vendre ça à 19 000 FCFA. »

« Notre problème est qu'ils ne tiennent pas compte de l'emballage et du transport. On a demandé de changer ce paradigme. J'espère qu'ils ne vont pas valider ces prix. Vous savez la loi c'est la loi mais on va vers une impasse où soit il y aura une rupture soit les gens ne vont pas respecter ces prix », a prédit celui qui dirige les boutiquiers détaillants du Sénégal.