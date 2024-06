Cote d'Ivoire: Sortie de promotion au Cerap - Beugré Mambé salue le dévouement des jeunes filles à se hisser au premier rang

L'Université Jésuite du Centre de recherche et d'action pour la paix (Cerap) a procédé à la sortie de promotion des étudiants de Licence, Master et Mba. Le 15 juin, à Cocody, ce sont 120 étudiants dont 80 filles (soit plus de 67% de l'effectif primé) qui ont été distingués. Ils ont reçu des médailles, des ordinateurs et des enveloppes.

Le prix du meilleur étudiant est revenu à Kra Océane Eunice, majore de la promotion, avec une moyenne de 15,80/20.

Robert Beugré Mambé, Premier ministre, a salué l'engagement de l'université à cultiver l'esprit d'excellence et le dévouement des jeunes filles à se hisser au premier rang de chaque niveau.

« Je me réjouis pour cet établissement qui a déployé de la rigueur dans sa méthode, afin d'offrir aux étudiants un cursus minutieusement mené et apte à leur permettre d'entrer dans la vie active. Je félicite et encourage les parents pour les nombreux sacrifices consentis en inscrivant leurs enfants dans cette université et en permettant que les études se passent dans d'excellentes conditions », a-t-il déclaré.

Lire aussi: http://Beugré Mambé aux volontaires et bénévoles: "J'ai vu dans tous les stades votre sérieux et professionnalisme"

Pour lui, l'éducation n'est pas seulement l'accumulation de savoir ni de savoir-faire. Mais la structuration profonde de la personnalité humaine pour la conduire au centre de soi. Car la richesse intellectuelle et spirituelle se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Raison pour laquelle « je félicite le Cerap de prendre en main la formation des étudiants et de leur donner une personnalité ».

%

Pour ce qui est du mérite des filles, le Premier ministre s'est dit heureux. « Quand les femmes prennent la gestion des structures en main, elles gèrent avec rigueur et sérieux. La femme a des qualités indéniables qui font d'elle la mère des structures, des directions et de l'administration ».

Il a aussi invité les étudiants à garder précieusement les amitiés des moments d'école. Elles sont les meilleures et vous restent toute votre vie. « Si vous voulez réussir votre vie, soyez brillants. Et, sachez que c'est Dieu qui va la guider. Il va falloir travailler pour déployer la force de Dieu en vous. Je vous recommande d'être courageux, humbles et d'avoir de la compassion pour tous ceux qui souffrent », a-t-il soutenu.

Kra Océane, la majore, a, au nom de ses promotionnaires, remercié toutes les autorités présentes. En particulier le Premier ministre Beugré Mambé. Elle a témoigné sa reconnaissance à l'encadrement et l'administration pour leurs conseils avisés et leur soutien constant.

Au fil des semestres, ils ont acquis des connaissances académiques, mais aussi des compétences essentielles pour un épanouissement personnel et professionnel. Ces trois années ont été riches en enseignement, en découverte et en relation humaine.

Le père Hyacinthe Loua, président de l'Université jésuite, a prié pour les étudiants. Il a souhaité qu'ils connaissent une trajectoire similaire à celle de Robert Beugré Mambé, un homme d'État et de foi. « Que cela puisse inspirer les jeunes de nos différentes communautés », a-t-il recommandé.

Soulignons que le Cerap est un institut qui a pour mission fondamentale, la formation des leaders capables d'un impact transformationnel.