Algérie: Assurances - Les risques liés au stockage dans les silos au centre d'une rencontre à Alger

ALGER — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a organisé, samedi à Alger, un séminaire portant sur le thème de "l'Assurance et gestion des risques liés aux installations stratégiques de stockage- cas des silos", dans l'objectif de mieux informer et sensibiliser sur une meilleure prise en charge des risques liés aux silos, a indiqué un communiqué de la mutualité.

Cet évènement, organisé au Cercle national de l'Armée de Beni-Messous, a vu la présence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des directeurs généraux de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et de la CNMA, ainsi que des cadres des coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) et de la mutualité, a précisé la même source.

La rencontre visait à "informer et sensibiliser sur l'état actuel des infrastructures de stockage et à discuter des mesures de prévention contre les multiples avaries et dommages pouvant affecter ces édifices et marchandises transportées".

Le but est de "mettre en oeuvre des conditions d'assurance adéquates pour une meilleure prise en charge des risques liés aux silos", selon la CNMA.

Assurant que les silos de stockage des céréales jouaient un rôle stratégique et vital dans la conservation des grains en quantités suffisantes, capables de répondre aux fluctuations de la demande et de la production agricole, la CNMA a relevé également que ces infrastructures pouvaient présenter, toutefois, des risques environnementaux et industriels majeurs.

%

Elle a cité à ce propos les explosions de poussières, les incendies, les nuisances sonores, la pollution des eaux, la contamination de l'air, et les actes de malveillance, en soulignant que la gestion efficiente et sécurisée de ces installations était donc primordiale.

Les incendies représentent, également, selon la CNMA, une "menace constante pour les silos" ainsi que "les conditions de stockage qui favorisent l'auto-combustion, surtout en cas de mauvaise gestion de l'humidité et de la température".

Dans ce sillage, elle a recommandé d'installer des systèmes de détection et d'extinction automatiques, qu'elle considèrent comme des mesures "cruciales" et de former les employés aux procédures de sécurité incendie ainsi que d'organiser des exercices réguliers pour assurer leur préparation.

Aussi, les silos sont exposés, selon la Caisse, aux risques d'explosion, souvent dus à l'accumulation de poussières inflammables, d'où la nécessité de mettre en oeuvre, a-t-elle expliqué, des "mesures de prévention telles que la ventilation adéquate, le contrôle des niveaux de poussières et l'utilisation de matériaux non inflammables qui sont indispensables".

Ce séminaire a permis, selon la CNMA, de "prouver que l'assurance des silos contre les risques sismiques, les incendies et les explosions, combinée à des mesures de prévention rigoureuses, est essentielle pour garantir la durabilité et la résilience du système de stockage des céréales en Algérie".

Ces mesures de prévention "contribuent directement à garantir la sécurité alimentaire en protégeant les stocks, renforçant la résilience du secteur agricole et favorisant l'autosuffisance alimentaire", a-t-on souligné de même source.