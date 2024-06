Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Juin 2024

Niger : Justice et lois- Les trois nigériens détenus au Bénin accueillis à Niamey

Les trois agents de Wapco Niger détenus au Bénin depuis le 5 juin dernier et libérés en début de semaine après avoir été condamnés avec sursis, sont arrivés à Niamey en fin d’après-midi de le jeudi 20 juin 2024 où un accueil chaleureux leur a été réservé. C’est le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine qu’accompagnaient les membres du gouvernement, le Gouverneur de la région de Niamey, l’administrateur délégué de la ville de Niamey, les responsables des Fds ainsi que des responsables des organisation de la société civile, qui ont accueilli ces agents de l’État du Niger en mission officielle au Bénin, mais qui ont été injustement séquestrés. Ces Cinq agents de Wapco Niger, arrivés au Bénin pour assister au chargement du second bateau devant transporter le pétrole brut du Niger destiné à l’exportation, ont été arrêtés par les Autorités béninoises qui leur reprochent de s’être introduits illégalement au Bénin. (Source : Anp)

Mauritanie : Lutte contre le jihadisme- Le président mauritanien appelle les pays d’Afrique de l’Ouest à s’allier

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a appelé dans un entretien avec l'Afp les pays d'Afrique de l'Ouest à s'allier à nouveau face à l'expansion du jihadisme, après la scission de trois pays sahéliens avec les organisations régionales. « La région doit dégager une volonté politique commune pour pouvoir lutter contre l'insécurité », a déclaré vendredi soir M. Ghazouani en campagne pour un second mandat à Atar, à environ 450 km au nord-est de Nouakchott. « Je ne suis pas de ceux qui pensent aujourd'hui que des pays peuvent faire face individuellement à une menace comme le terrorisme ». (Source : Afp)

%

Sénégal : Baisse des prix des denrées de première nécessité - Le Conseil national de la consommation fixe les nouveaux prix

Le Conseil national de la consommation a entériné les nouveaux prix applicables pour les denrées de première nécessité. Après les annonces faites par le gouvernement la semaine dernière à travers le ministre Secrétaire général du Gouvernement Ahmadou Al Aminou Lô, le Conseil national de la consommation s'est réuni pour établir les prix désormais recommandés. Ainsi pour l'huile de palme raffinée, le prix recommandé pour le litre est de 1000 Fcfa. Concernant le riz brisé ordinaire, le prix acté par le Conseil national de la Consommation est à 410 Fcfa par kilogramme. Le kilogramme de sucre cristallisé est désormais fixé à 600 Fcfa. La baguette de pain dont le prix avait été initialement fixé à 160 Fcfa contre 175 Fcfa, le Conseil national de la consommation a décidé de procéder à une nouvelle baisse de 10 Fcfa permettant désormais de fixer le prix à 150 Fcfa. Le prix du sac de ciment de 50 kg a été fixé à 3550 Fcfa par le Conseil national de la consommation. (Source : adakar.com)

Gabon : Tournée républicaine- Le couple présidentiel lance l’opération du NIP à l’intérieur du pays

Le Chef de l'État du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la Première Dame Zita Oligui Nguema ont lancé, le samedi 22 juin 2024, l'opération du Numéro d'Identification Personnelle (NIP) à l’intérieur du pays.Ils ont procédé à leur enrôlement à la Direction générale de la documentation et de l’immigration de Lambaréné en vue de l’établissement de leur Carte Nationale d’Identité (Cni). Selon les informations officielles, le couple présidentiel retirera leurs nouvelles cartes d'identité le lundi 24 juin à Libreville. (Source : alibreville.com)

Rca : Ntic - Un groupe veut investir dans la numérisation et la digitalisation

Le président de la république Faustin Archange Touadera a reçu en début de soirée du jeudi 20 juin 2024 une délégation du Groupe New Globe conduite par son président directeur, général Jay Kimmelman. Les échanges entre le président de la république Faustin Archange et les membres du groupe New Globe ont porté sur le projet d’investissement dans le domaine numérique et de la digitalisation du système éducatif de la République Centrafricaine. Jay Kimmelman a livré à la presse présidentielle au sortir de cette audience que cette rencontre avec le Président de la République a permis de présenter le projet visant à innover le système éducatif du pays notamment par sa numérisation et sa digitalisation. Les discussions ont posé les bases pouvant permettre à ce projet de prendre corps d’ici la rentrée scolaire 2024-2025, d’autant plus que les premiers bénéficiaires seront les élèves de la Fondamentale 1. (Source : abangui.com)

Rwanda : Présidentielle du 15 juillet - Coup d'envoi de la campagne

La campagne de la présidentielle du 15 juillet au Rwanda s'est ouverte officiellement samedi, à trois semaines d'une réélection attendue du président Paul Kagame, qui dirige depuis 24 ans d'une main de fer ce pays de l'Afrique des Grands Lacs. Un total de 9,01 millions d'électeurs sont inscrits pour cette élection, qui sera pour la première fois couplée avec les législatives. Homme fort de facto du Rwanda depuis la fin du génocide des Tutsi en 1994, Paul Kagame a été élu président par le parlement après la démission de Pasteur Bizimungu en 2000. Il a ensuite été reconduit trois fois lors de scrutins au suffrage universel en 2003, 2010 et 2017, réunissant à chaque fois plus de 90% des voix. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Promotion du vivre ensemble à travers le sport - Une course cycliste féminine pour la 1ère édition de « Sankara sport des arrondissements »

L’association Afrique en Symbiose a tenu la première édition de son initiative « Sankara sport des arrondissements », ce samedi 22 juin 2024, sur le site du Mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Il s’est agi d’une idée de promotion du vivre ensemble à travers le sport et des communions. En ce premier cap, l’accent a été mis sur la promotion du genre à travers une course cycliste féminine. «Le sport, facteur de cohésion et de promotion du vivre ensemble», c’est avec cette citation de la présidente de l’association Afrique en Symbiose, Nongabamba Aïdatou Zi que s’est justifiée la tenue de la première édition de « Sankara sport des arrondissements». Une initiative qui a allié sport, promotion du genre, activités sociales pour rappeler la nécessité du vivre-ensemble. Pour ce premier rendez-vous, « la résilience populaire à base de sport communautaire» a été le thème retenu. Une façon pour l’association de rappeler la plus-value du sport dans la quête de ce vivre ensemble. (Source : Burkina 24)

Côte d’Ivoire : Cote d’Ivoire : Hommage national - Les Femmes de Côte d'Ivoire saluent les actions de Ouattara.

Le samedi 22 juin 2024, le Parc des sports de Treichville à Abidjan a été le théâtre d'un événement grandiose. Une cérémonie d’hommage organisée par les femmes de Côte d'Ivoire en l’honneur du Président de la République, Alassane Ouattara, a rassemblé une foule impressionnante de près de 50.000 participantes. C'était en présence de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, du Vice-Président M. Tiemoko Meyliet Koné, du Premier Ministre Robert Beugré Mambé, de la Présidente du Sénat Madame Kandia Camara, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et de représentants de la société civile. Cet événement a célébré les actions du Chef de l’État en faveur des femmes ivoiriennes.(Source : Fratmat.info)