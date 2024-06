Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Juin2024

Sénégal : Politique nationale- L’ex-Premier ministre Amadou Ba sort du silence et annonce lancer un mouvement d’opposition

L’ancien Premier ministre sénégalais et candidat malheureux à la présidentielle Amadou Ba sort de son silence. Discret depuis sa défaite au premier tour de l’élection présidentielle en mars, face à Bassirou Diomaye Faye, L’ancien dauphin de Macky Sall annonce dans une tribune souhaiter incarner « une opposition démocratique et républicaine » dans un nouveau cadre et invite les Sénégalais à le rejoindre. Depuis sa défaite au premier tour de l’élection présidentielle le 24 mars, Amadou Ba avait maintenu un quasi silence radio, sans donner d’indication sur ses intentions. Dans une longue tribune publiée vendredi soir, il affirme vouloir lancer un « nouveau cadre porteur d’une nouvelle dynamique et d’une nouvelle orientation politique », se positionnant donc pour devenir le chef de l’opposition. L’ancien Premier ministre semble prôner la rupture avec l’ancien parti présidentiel, l’APR, dont il fait toujours partie, ainsi qu’avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette rupture avait déjà été entamée pendant la campagne présidentielle : une partie de la formation ne l’avait pas soutenu, certains ayant lancé des candidatures parallèles, et la campagne avait connu des problèmes de financement à ses débuts. (Source : Rfi)

Niger : Pétrole - Le Premier Ministre lance officiellement les activités d’exploitation des blocs de la Sonidep

Le Premier Ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine a présidé, le samedi 22 juin 2024 dans la localité de Haidara dans le Département de N’Gourti (Région de Diffa, extrême sud-est du Niger), la cérémonie officielle de lancement des activités de l’amont pétrolier des blocs de Bilma et des blocs R567 confiées à la Société Nationale du Pétrole (Sonidep). Après s’être réjoui d’être dans cette localité pour célébrer un autre moment historique (en novembre 2023, le Premier Ministre y a procédé au lancement de la phase 2 du projet Agadem) qui consiste à affirmer la souveraineté du Niger, son indépendance et pour la reprise effective de travail devant « nous permettre de réaliser un progrès économique qualitatif », le Premier Ministre a déclaré qu’aujourd’hui « 22 juin 2024, la SONIDEP démarre officiellement ses activités de l’amont pétrolier en tant qu’opérateur national sur les blocs Bilma et Agadem, ce qui est assurément un grand moment de fierté nationale qui trace la voie développement révélant l’expertise nigérienne dans l’exploration et l’exploitation pétrolières ». (Source : Anp)

Gabon : Liquidation et restructuration - 26 entreprises et établissements publics concernés

La restructuration des entreprises publiques et établissements du même type en République gabonaise, demeure un véritable challenge pour nos autorités. De l’Office du chemin de fer Transgabonais (Octra) à la PostBank en passant par la Banque gabonaise de développement (BGD), les liquidations ont la fâcheuse tendance de se transformer en fonds de commerce pour les liquidateurs. Idem pour la restructuration des entreprises publiques comme on a mainte fois pu l’observer avec le cas de la Société gabonaise de transport (Sogatra). Pour tenter d’y mettre un point final, le ministre de l’économie et des participations, devrait bientôt se voir doter d’une enveloppe financière permettant un apurement de ces procédures C’est l’un des gros points noirs de l’administration Ali Bongo. Outre des arriérés de paiement cachés à la nouvelle administration qui ont fait grimper la note de l’endettement comme on a pu le constater récemment avec un niveau réel de 70,5% au lieu de 56% du PIB, Ali Bongo et sa suite ont pris un malin plaisir à créer un certain nombre d’entités publiques aux missions multiples. (Source : alibreville.com)

Rca : Maintien de la paix - Gouvernement et rebelles critiquent le rapport de l’Onu en lien avec le Soudan

Le dernier rapport des experts de l’Onu sur la situation en Centrafrique publié le 14 juin, interroge notamment sur la situation dans les zones frontalières avec le Soudan, les liens avec les Forces de soutien rapide (Fsr) d’Hemetti et les conséquences de la guerre civile sur la Rca. Les conclusions des rapporteurs n’ont plus ni au gouvernement de Centrafrique, ni aux rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc) qui ont, chacun, contesté les conclusions des experts.« Plaque tournante logistique », « ligne d’approvisionnement essentielle »… les termes employés par les experts de l’ONU pour parler d’Am Dafok, ville frontalière avec le Soudan, n’ont pas plu aux autorités de Bangui. « C’est absolument faux », a déclaré, cette semaine, devant la presse, le ministre de la Communication, Maxime Balalou.(Source : Abangui.com)

Kenya : Manifestations de rue - Le président Ruto prêt à discuter avec la jeunesse en colère

Deux personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors d’une manifestation jeudi dans la capitale.Le président kenyan William Ruto s’est dit prêt à « une conversation » avec des milliers de jeunes manifestants qui se sont rassemblés dans tout le pays la semaine dernière contre un projet de nouvelles taxes, a affirmé la présidence dimanche. Malgré deux morts annoncées par des défenseurs des droits humains, M. Ruto a également salué dimanche le pacifisme des jeunes.« Je suis très fier de nos jeunes… ils se sont affirmés de façon pacifique et je veux leur dire que nous allons discuter avec eux », a-t-il dit lors d’un service religieux dans la ville de Nyahururu, à plus de 150 kilomètres au nord de Nairobi.

Côte d’Ivoire : Étoile mandingue - Le concert « triomphal » d'Aïcha Traoré au Palais de la culture de Treichville

Le Palais de la Culture Bernard Binlin Dadié d'Abidjan-Treichville a résonné de la voix envoûtante d’Aïcha Traoré, étoile montante de la région de la Bagoué, le samedi 22 juin 2024. L'artiste ivoirienne, au talent indéniable, a su captiver l'audience avec des morceaux en manding, louant Dieu et célébrant la culture mandingue avec passion et authenticité. Le concert a été honoré par la présence de la marraine de l'événement, le Professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation. Elle a partagé son enthousiasme ne tarissant pas d'éloges pour l'artiste qui a enflammé Abidjan lors de cette soirée "inoubliable" au Palais de la Culture: « J'ai pris part ce samedi 22 juin 2024 au Palais de la Culture de Treichville, au concert d'Aïcha Traoré, artiste ivoirienne dotée d’un talent exceptionnel. En tant que marraine, je me félicite de la bonne tenue de cet événement qui a réuni un public merveilleux. » (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Championnat d’Afrique d’athlétisme - L’argent pour Marthe Koala au Cameroun

Première médaille pour le Burkina Faso aux championnats d’Afrique d’athlétisme. Marthe Yasmine Koala s’est classée deuxième au concours du saut en longueur ce dimanche 23 juin 2024 à Douala au Cameroun. La sauteuse burkinabè a réalisé un bond de 6,72. La Nigériane s’est imposée d’un centimètre de plus avec 6,73m. La Burkinabè a devancé la Sud-africaine Danielle Nolt (6,44m) (Source : Burkina 24)