Niger: Pétrole - Le Premier Ministre lance officiellement les activités d'exploitation des blocs de la Sonidep

Le Premier Ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine a présidé, le samedi 22 juin 2024 dans la localité de Haidara dans le Département de N’Gourti (Région de Diffa, extrême sud-est du Niger), la cérémonie officielle de lancement des activités de l’amont pétrolier des blocs de Bilma et des blocs R567 confiées à la Société Nationale du Pétrole (Sonidep). A appris l’Anp. Après s’être réjoui d’être dans cette localité pour célébrer un autre moment historique (en novembre 2023, le Premier Ministre y a procédé au lancement de la phase 2 du projet Agadem) qui consiste à affirmer la souveraineté du Niger, son indépendance et pour la reprise effective de travail devant « nous permettre de réaliser un progrès économique qualitatif », le Premier Ministre a déclaré qu’aujourd’hui « 22 juin 2024, la Sonidep démarre officiellement ses activités de l’amont pétrolier en tant qu’opérateur national sur les blocs Bilma et Agadem, ce qui est assurément un grand moment de fierté nationale qui trace la voie développement révélant l’expertise nigérienne dans l’exploration et l’exploitation pétrolières ».

Pour sa part, le Directeur général de la Sonidep, M. Ali Seibou Hassane, a, à son tour, exprimé sa joie pour avoir participé au lancement des activités de l’amont pétrolier de l’entreprise, adressant ses vifs remerciements au Président du Cnsp, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani pour la confiance placée en la Sonidep en lui confiant cette tâche. En effet, a-t-il expliqué, « dans cette volonté du Cnsp d’assurer la souveraineté de nos ressources pétrolières, le Chef de l’Etat a signé, le 2 mars 2024, cet engagement suivi de la signature des contrats de production sur les blocs Bilma et Agadem le 25 mars 2024 entre l’Etat du Niger et la Sonidep ».

« A moyen et à long terme, a-t-il fait savoir, il s’agira d’apporter de la valeur ajoutée locale, créer des emplois locaux dans la chaîne de valeur industrielle et pétrolière grâce à l’utilisation de l’expertise ainsi que les biens et services locaux ».

M. Ali Seibou Hassane a également souligné que cela permettra de « favoriser le développement de la main d’œuvre de qualité et compétitive et de développer les capacités nationales dans la chaîne des valeurs industrielles, pétrolières et gazières par la formation des technologies et du savoir-faire tout en favorisant le renforcement de la compétitivité nationale ». En tant que partenaire du Niger dans cette initiative, le représentant de Olive Énergie, M. Ahmed Younes a fait part de leur engagement à apporter un appui total à la Sonidep dans toutes les étapes, rassurant ainsi la population nigérienne d’être à mesure d’atteindre un niveau de développement appréciable.

Le Niger, rappelle-t-on, est devenu pays producteur du pétrole en 2011 grâce à la mise en exploitation du bloc d’Agadem par la société chinoise Cnpc avec une production de 20.000 barils/jour.

Depuis novembre 2023, avec le lancement de la phase 2 du projet Agadem, cette production est passée à 110.000 barils/jour dont les 90.000 barils/jour destinés à l’exportation à travers le Pipeline Export Niger-Bénin (long de près de 2000km), fruit d’un partenariat entre le Niger, le Bénin et la société chinoise Wapco.