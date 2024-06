Algérie: L'Etat accorde un intérêt particulier aux moudjahidine et ayants droits

ORAN — Le chef de cabinet du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Hamid Boucharef a affirmé, samedi à Oran, que l'Etat accorde un intérêt particulier aux moudjahidine et aux ayants droits.

Rendant visite au chef du bureau de wilaya de l'Association nationale des grands invalides de la Guerre de libération nationale, le moudjahid Meslem Said hospitalisé à l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) "1er novembre 1954" d'Oran pour des blessures dans un accident de la route survenu jeudi dernier, M. Boucharef a souligné que "l'Etat, à travers toutes ses structures, à leur tête le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits, accorde un intérêt particulier à cette catégorie et veille à sa prise en charge sanitaire et sociale, en reconnaissance de leurs sacrifices durant la Guerre de libération nationale".

Par ailleurs, il a indiqué que l'état de santé du moudjahid Meslem Said est en amélioration constante sous observation d'un staff médical compétent au niveau du service de Neurochirurgie de l'EHU "1er novembre 1954", avec un suivi quotidien des autorités de wilaya et de la Direction des moudjahidine et des ayants droits de la wilaya.

Le chef du cabinet du ministre des Moudjahidine s'est également rendu au siège de l'Association nationale des grands invalides de la Guerre de libération nationale et a rencontré ses membres.

Il a rendu aussi visite au moudjahid Haï Abdennebi, président de l'Association, à son domicile familial pour s'enquérir de son état de santé suite à un malaise.

Le moudjahid Haï Abdennebi a salué l'intérêt accordé par le ministère de tutelle aux moudjahidine, en veillant à leur prise en charge en reconnaissance des sacrifices fournis pour le recouvrement de l'indépendance du pays.

Il a, à cette occasion, présenté un aperçu sur les services fournis par l'Association nationale des grands invalides de la Guerre de libération nationale à ses affiliées, avec le soutien des instances officielles à travers le Centre sanitaire d'appareillages orthopédiques et de prothèses.