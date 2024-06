Algérie: Tenue du 1er forum algéro-coréen sur l'efficacité énergétique lundi à Alger

ALGER — Le 1er forum algéro-coréen sur l'efficacité énergétique sera organisé, lundi à Alger, en vue d'échanger et de partager le savoir-faire ainsi que de renforcer la coopération dans ce domaine, a indiqué samedi le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE).

Le forum constituera, selon un communiqué du CEREFE, "une opportunité d'échange d'expérience en matière d'efficacité énergétique des appareils électrodomestiques, de partage des réglementations relatives à l'efficacité énergétique, y compris celles liées à l'étiquetage et les normes minimales de performance énergétique pour les appareils électrodomestiques et de typologie des projets dédiés à l'efficacité énergétique des appareils électrodomestiques".

Cet évènement sera marqué par la signature d'un mémorandum d'entente entre le CEREFE et l'Agence coréenne de l'énergie (KEA) dans le but de promouvoir un partenariat durable et mutuellement bénéfique, d'instaurer une coopération globale et diversifiée entre les deux parties et d'échanger l'expertise et le savoir-faire dans les domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et de la mobilité propre, a fait savoir le communiqué.

Ce mémorandum concerne, également, l'échange d'informations sur les politiques et réglementations en matière d'efficacité énergétique, la coopération en matière d'infrastructure qualité pour le contrôle des équipements électrodomestiques, l'apport des nouvelles technologies et les solutions innovantes d'efficacité énergétique et l'élaboration en commun des études et analyses, a-t-on souligné de même source.

L'évènement, organisé conjointement par le CEREFE et la KEA, verra la présence du commissaire du Commissariat, Noureddine Yassaa, des représentants de plusieurs ministères et institutions, de l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, du vice-président de la KEA et des experts des deux pays.