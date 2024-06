Algérie: Le 14e Festival national du théâtre des marionnettes en juin à Ain Temouchent

ALGER — La 14ème édition du Festival culturel national du théâtre des marionnettes (FCNTM), prévu du 27 au 30 juin à Ain Temouchent, accueillera 14 spectacles représentant différentes villes d'Algérie, dont sept en compétition, a annoncé, samedi, à Alger, le commissaire de cet événement, Ali Bouchikhi.

Lors d'une conférence de presse, animée au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA), M. Bouchikhi, a indiqué que cette 14e édition, organisée sous, le parrainage de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et les auspices de la wilaya de Ain Temouchent, est placée sous le slogan de "Théâtre des marionnettes ... Education et Culture".

La commission de sélection du Festival a reçu "18 propositions issues de 16 wilayas", desquelles ont été retenus, sept spectacles en compétition qui seront présentés à "la maison de la Culture" et au cinéma "Le Capitole" de la wilaya de Ain Temouchent et autant de spectacles hors compétition, programmés dans "les localités retirés du centre ville, à la périphérie du Chef lieu de la wilaya", explique le commissaire du 14e FCNTM.

Cinq prix de divers dotations financières, allant de 40.000 DA à 120.000 DA, couronneront les meilleurs, spectacle, mise en scène, texte et manipulateur de marionnette, en plus du prix du jury.

L'inauguration de cet événement sera d'abord marquée par "un défilé sur la place opposée au bâtiment de la wilaya de Ain Temouchent", animé par les participants à ce Festival, munis des personnages de leurs spectacles respectifs, avant de dérouler le spectacle d'ouverture dédié "aux enfants de Ghaza et en solidarité avec la cause palestinienne juste", a tenu à préciser le commissaire de l'événement.

En marge du déroulement de la compétition, les organisateurs du 14e FCNTM ont programmé une conférence sur "l'impact des manifestations culturelles sur la promotion du tourisme et l'investissement économique", ainsi qu'une exposition de marionnettes à la maison de la Culture "Aissa-Messaoudi", organisée par les troupes, "Damou" pour le Théâtre des marionnettes de Chlef et "Founoun" pour la Culture et la Créativité de la ville d'El Oued.

Deux hommages seront rendus à Houari Abdelkhalek et Damou Bounaama, deux grandes figures du Théâtre des marionnettes, lors de ce 14e Festival culturel national du théâtre des marionnettes, qui vise à encourager les troupes oeuvrant dans ce volet du 4e Art, rapprocher le public de ce genre théâtral qui contribue au développement de l'imaginaire des enfants et enfin, la création d'une banque de données concernant cette manifestation, a conclut le commissaire du 14e FCNTM.