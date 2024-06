Sénégal: Insertion des jeunes, Mabouba Diagne et Khady Diène Gaye signent une convention

Cette convention vise à répondre de manière globale aux divers besoins des jeunes et de leurs groupes, en matière de protection sociale, d'employabilité et d'insertion économique.

En prévision des vacances citoyennes, transformées cette année en campagne agricole, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, ainsi que son collègue de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ont signé vendredi une convention visant à répondre de manière globale aux divers besoins des jeunes et de leurs groupes, en matière de protection sociale, d'employabilité et d'insertion économique.

Selon la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khady Diène Gaye, l'objectif de cette année est de créer pendant les grandes vacances « de véritables entrepreneurs agricoles à travers l'exploitation de fermes agricoles, qui serviront de cadres pour promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur agricole comme un moyen efficace de lutte contre la hausse du coût de la vie et de renforcement du pouvoir d'achat des ménages. »

Pour cette première année de mise en oeuvre de cette phase pilote du programme de mobilisation des jeunes et de leurs groupes dans les fermes agricoles, la ministre a précisé : « Nous comptons d'abord nous appuyer sur les ressources existantes, ainsi que sur ceux qui ont toujours voulu et souhaitent s'investir dans l'agriculture. Nous allons ainsi établir quelques fermes modernes. »

Elle a ajouté que la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de souveraineté alimentaire, prioritaire selon le président Bassirou Diomaye Faye, repose essentiellement sur la jeunesse dynamique du pays. « Cette jeunesse, la composante la plus représentative de notre société, aux bras forts et généreux, est le moteur de notre développement socio-économique. »

En tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, elle a réitéré son appel à l'engagement et à la participation active des jeunes pour un Sénégal juste, prospère et souverain, et a souligné l'importance de cette contribution pour une Afrique en progrès. « La souveraineté économique de nos pays en développement passera nécessairement par la souveraineté alimentaire. Heureusement, il est bien connu que notre jeunesse a largement contribué à l'arrivée au pouvoir du régime actuel. »

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a indiqué que cette convention engage les deux ministères à unir leurs efforts pour promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes. Il a précisé que plusieurs axes d'intervention ont été définis, notamment :

La facilitation de l'accès à des emplois durables et décents pour tous, en particulier pour les jeunes ;

L'organisation des vacances citoyennes patriotiques ;

La digitalisation du secteur agricole ;

La création de Services agricoles (CSAs) et de Coopératives Agricoles ;

La mise en oeuvre du programme d'autosuffisance alimentaire « Une ASC, une Ferme » ;

Le lancement de la campagne nationale de phosphatage des sols ;

La gestion et la valorisation des déchets municipaux par la création de centrales de compostage dans les collectivités territoriales ;

La promotion du développement durable et de l'économie circulaire pour une meilleure santé des sols ;

La campagne annuelle de reboisement « Un citoyen, un arbre ».

Selon le ministre, cette convention représente une approche intégrée et concertée pour relever les défis communs aux deux départements.

« Cette convention symbolise également notre engagement à travailler ensemble, à mutualiser nos ressources et à développer des synergies pour maximiser l'impact de nos actions au bénéfice de la jeunesse sénégalaise », a déclaré Mabouba Diagne.