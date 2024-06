Maroc: Le Caftan marocain vole la vedette lors d'un show exceptionnel à Paris

Paris — Trois maisons de haute couture marocaines ont gratifié, dimanche soir, le public parisien d'un show exceptionnel, mettant en valeur le savoir-faire des artisans qui ont sublimé le Caftan, ce symbole de l'héritage ancestral et authentique du Royaume.

Le défilé du Caftan marocain, signé Amina Benzekri Benrahal, L'Altière Maison de Couture et Hind Berrada, a été le point culminant de l'Oriental Fashion Show organisé, dans un grand palace de la capitale française, à l'initiative de l'experte en mode orientale Hind Joudar.

"A travers ce défilé, je voulais montrer à la fois l'originalité et l'authenticité du Caftan marocain, mais aussi sa dimension universelle en le présentant parmi d'autres créations venues de pays empreints de la culture orientale comme le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ou encore la Tunisie", a affirmé à la MAP Mme Joudar, fondatrice de l'association "Route de la Soie et d'Al Andalus" qui a pour vocation de promouvoir l'habit traditionnel oriental et compte une centaine de stylistes adhérents.

"L'événement d'aujourd'hui intervient quelques jours après la première fashion Week que nous avons lancée à Tanger, avec l'objectif de contribuer au rayonnement du Caftan marocain à travers le monde et de promouvoir les talents nationaux. La version parisienne qui en est à sa 13ème édition participe de cette volonté de mettre en valeur cet héritage précieux", a-t-elle souligné.

%

"Le caftan marocain c'est ma culture, c'est mon lien avec mon pays, son histoire, ses traditions et sa richesse ancestrale. Ce sont des éléments immatériels dont on a besoin pour renforcer nos attaches avec notre pays et mettre en valeur notre identité", a-t-elle ajouté.

Placé sous le thème de la "Route de la Soie", l'Oriental Fashion Show a mis à l'honneur ce symbole du patrimoine national à travers de véritables oeuvres d'art qui illustrent la valeur du savoir-faire des artisans marocains.

Les trois maisons de couture marocaines ont rivalisé de beauté et de créativité lors de ce défilé, proposant des visions uniques de leurs modèles en apportant une touche de modernité à cet héritage séculaire, tout en honorant la beauté et l'élégance intemporelles du Caftan.

Véritable référence dans le monde de la mode, l'Oriental Fashion Show réunit chaque année des designers et des créateurs venus des quatre coins du globe. Il se veut, selon ses organisateurs, un pont entre l'Orient et l'Occident, célébrant la diversité et le métissage des influences artistiques.