TUNIS/Tunisie — Le "Salon de la technologie" & le "Marché des programmes radiophoniques et télévisés" constituent les deux évènements phares du Festival arabe de la radio et de la télévision qui se tiendra dans sa 24ème édition du 26 au 29 juin 2024 à la Cité de la Culture à Tunis.

90 exposants répartis sur 98 pavillons seront présents au Salon de la technologie qui est un rendez-vous annuel présentant les dernières innovations dans divers secteurs, notamment le domaine de l'équipement audiovisuel.

Cet évènement ressemble des multinationales spécialisées dans la fabrication des équipements modernes radiophoniques et télévisés, compacts et de multimédia, les sociétés de production et de distribution de contenus audiovisuels, arabes et internationales, les fournisseurs de services et des technologies de pointe, en plus des instances membres de l'Union, les chaines de télévision et les stations de radio privées et des chaînes satellitaires internationales arabophones.

"Le salon est l'une des composantes les plus importantes du Festival de la radio et de la télévision arabes. L'Union des radios et télévisions arabes (Arab state Broadcasting Union, ASBU) tient à lui donner toute l'importance, d'une session à l'autre", a annoncé le festival arabe de la radio et de la télévision qui est organisé par l'ASBU.

Pour sa part, le "Marché des programmes radiophoniques" et télévisés constitue un vaste espace pour la présentation des productions des comités membres de l'ASBU, ainsi que celles des chaînes de radio et de télévision privées et internationales diffusant en langue arabe et des sociétés de production et de distribution de contenu. Les oeuvres relatives aux domaines médiatique, culturel et artistique sont présentées dans ce marché de l'audiovisuel.

Cet espace devrait permettre aux différents organses de presse de faire connaître leurs productions à plus grande échelle et contribuer à faciliter la circulation des programmes à l'intérieur et à l'extérieur du Monde arabe. Ce rendez-vous est un espace de réseautage, de partage d'expériences et d'expertise et de rencontres professionnelles entre producteurs et différentes parties prenantes de l'industrie de l'audiovisuel ce qui aiderait à réfléchir à des projets de coproduction dans les secteurs public et privé.

Le marché des programmes télévisés et radiophoniques est dédié aux instances membres de l'ASBU parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées. Cette édition verra la participation de pays comme la Chine, la France et l'Italie.

Pour la deuxième année consécutive, l'Agence Tunis Afrique presse (TAP) aura son propre stand au festival de l'Asbu afin de faire la promotion de ses productions journalistiques : textes, photos et vidéos. Notons que l'agence s'est dotée cette année d'un studio de production audiovisuelle baptisé « TAP TV » qui a été inauguré le 25 janvier 2024.

Les derrières innovations technologiques dans la production audiovisuelle, le marché des programmes radiophoniques et télévisés ainsi que des séminaires sur l'Intelligence Artificielle (IA) et l'information de guerre sont au menu de cette 24ème édition du festival de l'ASBU, placée sous le signe du soutien à la Palestine.

Les travaux du festival se déroulent, chaque année, à la Cité de la culture qui abrite les différentes manifestations culturelles et artistiques. Les chaînes de télévision et les radios membres de l'Asbu participent dans la sélection officielle destinée aux professionnels des médias de l'audiovisuel. Les sociétés de production participent à la section parallèle.

Deux compétitions et deux sections parallèles sont dédiées aux oeuvres télévisées et radiophoniques participantes. Chaque année, deux lauréats sont primés dans chacune des multiples catégories (programmes, séries, podcasts, Variétés et Talkshows, reportages, interview ...).

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l'Union des radios et télévisions arabes, en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l'organisation arabe des satellites de communication (ArabsaT). En vertu d'une convention signée en février 2023 entre le ministère des Affaires culturelles et l'ASBU, le festival se déroule durant trois années successives dans le pays où siège l'Organisation, la Tunisie.

L'Asbu est une institution panarabe qui a été créée en février 1969 à Khartoum (Soudan). Son objectif principal est le renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.