Ile Maurice: Réajustement salarial - Zordi Chacha ?!

Les habitudes ont la vie dure. Le Mouvement socialiste militant (MSM) adopte, à chaque fois qu'approchent des élections générales, des stratégies pour amadouer l'électorat.

Alors qu'il n'était pas au pouvoir avant les élections de 2014, le parti est venu avec le fameux slogan «Vire mam» et a annoncé l'augmentation du montant des prestations sociales. Au pouvoir en 2019, le MSM avait promis une augmentation substantielle de la pension de Rs 9 000 à Rs 13 500. Et le parti de Pravind Jugnauth est sorti vainqueur de ces deux scrutins. Alors qu'on sait que les élections générales doivent se tenir dans les semaines à venir, les stratèges du MSM déploient d'autres moyens pour gagner des croix. Mais la question reste posée. Est-ce une bonne stratégie ?

Le Parlement n'est pas encore dissous, mais on peut affirmer sans hésitation que la célébration de l'United Nations Public Service Day (UNPSD) aujourd'hui au Swami Vivekanda International Convention Centre (SVICC) à Pailles - se situe dans le cadre de la campagne électorale. Jamais auparavant l'UNPSD n'a été autant médiatisé, la majorité des fonctionnaires n'ayant même jamais entendu parler de cette journée qui leur est dédiée. N'empêche qu'ils ont reçu des directives pour se rendre au SVICC aujourd'hui. Des correspondances ont été envoyées à chaque ministère pour demander aux fonctionnaires de se faire enregistrer pour marquer leur présence à ce rassemblement.

Une circulaire qui a été partagée parmi des fonctionnaires vendredi après-midi indique qu'une réunion a eu lieu au ministère de la Fonction publique vendredi matin avec des Supervising Officers des différents ministères pour faire part du fait que des moyens de transport ont été mis à la disposition des fonctionnaires qui veulent se rendre au SVICC. À vendredi, quelque 4 000 d'entre eux avaient émis le souhait de se rendre à Pailles alors que les Welfare Staff Associations ont été priées de mobiliser encore 3 000 fonctionnaires. La correspondance fait ressortir qu'un «goodie pack with at least 8 items (food, snacks and surprise gift) will be offered to all public officers in attendance. Public officers will be pampered that day. We may even receive some good news. Who knows!»

Quelles seront les bonnes nouvelles ?

Good news ? Depuis l'annonce de la célébration au SVICC, c'est la question de la relativité salariale qui trotte dans la tête des fonctionnaires. Le Premier ministre a dit au Parlement mardi dernier qu'une décision à ce propos est imminente. Donc, pour beaucoup de fonctionnaires, ce ne sera pas une surprise si Pravind Jugnauth en fait une en ce sens. Quel sera le montant de l'augmentation ? Les paris sont ouverts. Toujours est-il que les fonctionnaires ne souhaitent pas entendre dire qu'il y aura bientôt une augmentation de Rs 5 000, par exemple, sur leurs salaires. Pour eux, c'est le même principe du Pay Research Bureau (PRB) qui doit être adopté. C'est-à-dire une augmentation basée sur l'échelle salariale. Donc une augmentation graduée selon les différents postes au sein de la fonction publique. Certains prédisent même «l'apparition» d'un 14e mois...

Quid des employés du secteur privé ? On attend toujours le fameux rapport qui tarde à arriver et le réajustement, dont on entend parler depuis mars. On apprend en outre que le MSM aurait «réservé» le SVICC pour d'autres dates au cours des semaines à venir... Peut-être est-ce pour annoncer d'autres surprises ?

Des policiers en civil ?

Quelque 7 000 personnes sont attendues au SVICC aujourd'hui, même si à vendredi après-midi, les organisateurs n'étaient pas certains que ce chiffre sera atteint. Ainsi, il se chuchote que des policiers en civil seront présents au SVICC, histoire de «grossir» la foule. Et ils seront rémunérés de la même manière que s'ils avaient travaillé un dimanche, soit le double de ce qu'ils perçoivent journellement.

Présents vs absents

Boupa Brizmohun, secrétaire de la Federation of Public Sector and Other Unions, qui a effectué son apprentissage syndical aux côtés de feu Rashid Imrith, n'y va pas par quatre chemins pour affirmer que la cérémonie d'aujourd'hui se situe dans le cadre de la campagne électorale, car jamais elle n'a été célébrée avec autant de faste. «Jusqu'ici, il y avait simplement des activités organisées au sein de certains ministères, dont celui de la fonction publique.» Elle dénonce ainsi la campagne autour de cette Journée. «Vous savez, mon syndicat représente des employés de la National Land Transport Authority où il y a un problème de personnel. J'ai sollicité le ministère de la Fonction publique pour une réunion en vue de trouver une solution. Et cela depuis plus de deux semaines. On n'a pas encore fixé ladite réunion. Vous savez pourquoi ? Parce qu'une grande majorité des fonctionnaires de ce ministère a été mobilisée pour organiser cet événement, notamment pour envoyer des correspondances à des fonctionnaires d'autres ministères et de faire le maximum pour attirer une grande foule.» La présence des hauts fonctionnaires est d'ailleurs impérative, souligne un communiqué. La syndicaliste se demande si on fera l'appel à Pailles, comme cela se fait dans les classes d'écoliers, aujourd'hui, pour voir qui est présent et qui ne l'est pas. «Si jamais des sanctions sont envisagées contre ceux qui sont absents, le syndicat ne restera pas les bras croisés», prévient-elle. Au sujet d'une éventuelle annonce concernant la relativité salariale, Boupa Brizmohun soutient qu'elle a consulté les communiqués du Conseil des ministres et elle n'a rien trouvé en ce qui concerne une telle mesure. «De telles annonces ne peuvent pas être faites comme cela. Il doit y avoir un communiqué.»

En 1995, SAJ avait promis une augmentation de 15 % aux fonctionnaires

À quelques jours des élections du 20 décembre 1995, sir Anerood Jugnauth, alors Premier ministre, avait promis une augmentation de 15 % à tous les fonctionnaires, payable à partir du 1er janvier 1996. Son challenger au poste du Premier ministre, Navin Ramgoolam avait dit «mwa ki pou la mwa ki pou donn sa !» Lors des élections le MSM avait été battu à plate couture. Le Ptr en alliance avec le MMM n'avait pu honorer la parole de Navin Ramgoolam. Rundheersing Bheenick, nommé ministre des Finances, avait parlé d'un trou dans le budget. Rashid Imrith a alors mené une campagne et finalement les fonctionnaires avaient reçu leur dû.