Ile Maurice: Un homme, plusieurs vols

Il a été placé en état d'arrestation après avoir été rattrapé par la police. Le 20 mars, Heeralall Nundoo avait laissé tomber un sac et un panier contenant plusieurs bouquets de feuilles séchées, soupçonnées d'être du cannabis; en voyant la police, il avait pris la fuite. En détention, il a saisi la Bail and Remand Court pour réclamer sa remise en liberté.

Lors de son interrogatoire, Heeralall Nundoo a concédé avoir emporté les feuilles séchées dans un champ à Amaury pour les vendre. Même si ces pièces à conviction n'avaient pas encore été examinées par le laboratoire médico-légal, la valeur des drogues suspectes est estimée à Rs 2,9 millions. Pour objecter à la demande du requérant, l'enquêteur principal de cette saisie de drogue, a produit en cour des documents démontrant que le suspect a cinq condamnations dans des affaires de vol à son actif, notamment le vol d'une pompe à eau dans une plantation de légumes et le vol de 200 kg de gingembre. Le document montre en outre que le demandeur a été mis en probation en 1991 et 1992, condamné à une amende en 1997, libéré sous condition en 2012 et de nouveau condamné à une amende en 2021. En tant que tel, le risque d'infraction est plausible.

Après l'avoir écouté, la magistrate Zeenat Cassamally a estimé que la nature des preuves contre le demandeur, consistant en preuves directes et réelles, est forte. Toutefois, aucune indication n'a été donnée quant à la date à laquelle un procès lui sera intenté. «Dans les circonstances actuelles, l'imposition de deux cautions, d'un engagement, d'un couvre-feu et de l'obligation de se présenter deux fois par jour au poste de police le plus proche inciteraient le requérant à ne pas commettre d'infractions pendant sa libération sous caution et atténueraient le risque de récidive», note-t-elle. Elle ajoute que dans l'éventualité où aucune accusation formelle ne serait portée contre le requérant avant le 26 septembre sans raisons satisfaisantes, il sera libéré contre deux cautions de Rs 100 000 chacune.