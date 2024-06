Congo-Kinshasa: Infrastructures - Lancement des travaux de construction de deux premières rocades à Kinshasa

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné, le 22 juin, le premier coup de pelle en guise de lancement des travaux de construction des rocades Sud-Ouest et Sud-Est de la ville de Kinshasa.

L'événement a eu lieu en présence des officiels et d'une belle brochette des notabilités locales. Le financement de cette route périphérique moderne fixé à trois cents millions de dollars américains entre dans le cadre du programme sino-congolais, au terme de la signature de l'avenant 5, le 14 mars dernier, entre le gouvernement congolais et le Groupement des entreprises chinoises. La route périphérique asphaltée de circulation à grande vitesse est longue de 63 km et comprend deux voies dans les deux sens. Suivant le tracé, la première rocade Sud-Ouest partira du quartier Mbudi (commune de Mont Ngafula), longeant la route de caravane jusqu'à Mitendi afin de faire jonction avec la seconde rocade Sud-Est partant de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de N'Djili, en traversant les communes de Mont Ngafula, N'Djili, Kimbàseke et N'sele. La construction de cette route périphérique moderne devrait durer près de trois ans pour un montant global de trois cents millions de dollars américains, entièrement financés dans le cadre du programme sino-congolais au terme de la signature de l'avenant 5, le 14 mars dernier, entre le gouvernement congolais et le Groupement des entreprises chinoises.

« La construction de cette rocade fait partie d'un vaste programme de construction d'une route périphérique qui formera une boucle tout autour de la ville de Kinshasa », a dit Nicodème Nzau, le directeur général de l'Agence congolaise des Grands travaux. Pour lui, ce projet devrait « reduire les coûts et le temps de transport dans la ville, augmenter le volume des activités économiques dans la zone du projet, réduire les embouteillages et améliorer les conditions de la vie de la population riveraine ».

%

Deux autres rocades seront construites dans la seconde phase du projet de manière à former une boucle complète autour de la ville de Kinshasa. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo a salué la matérialisation de ce projet qui vient honorer les engagements pris par les deux parties, tout en renforçant la coopération sino-congolaise. « La construction des rocades de Kinshasa marque un nouveau cycle d'infrastructures dans le cadre de la coopération sino-congolaise », a-t-il conclu.

Pour sa part, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, a indiqué que cet ouvrage ouvre une série de projets de modernisation des infrastructures dont les études sont déjà effectuées pour la plupart ou en cours pour d'autres. Il s'agit, à titre illustratif, des routes Lanterne-Tshela ( Kongo central), route Kananga- Kalambambuji (Kasaï occidental), route Bukavu-Kamanyola-Uvira (Sud Kivu), etc. Toutes ces routes sont financées dans le cadre du programme sino-congolais revisité. Le ministre Alexis Gisaro a, par ailleurs, annoncé l'expropriation de plusieurs parcelles privées situées le long du tracé de cette rocade. Des échangeurs, ponts et passage à niveau seront également construits sur le tracé dont les études de faisabilité ont été réalisées depuis 2014.

Le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a, quant à lui, exigé le respect des standards internationaux des routes à construire et appelé les Kinois au sens elevé de citoyenneté pour sauvegarder les infrastructures qui sortiront des terres. Les rocades de Kinshasa devraient, selon lui, résoudre sensiblement le problème des embouteillages dans la capitale. En donnant le premier coup de pelleteuse, le chef de l'Etat attend les résultats dans les trois prochaines années.