Rwanda: Début de campagne pour Frank Habineza, candidat du seul parti d'opposition autorisé

Alors que ce dimanche 23 juin marque le deuxième jour de la campagne électorale au Rwanda, le député Frank Habineza s'est rendu dans le district de Kamonyi, en périphérie de la capitale. Le fondateur du Parti vert démocratique lance ainsi sa campagne, défendant le seul parti d'opposition enregistré dans le pays. Les candidats à la présidentielle et aux législatives ont trois semaines pour sillonner le pays avant le scrutin du 15 juillet.

Une centaine de curieux et de militants habillés du tee-shirt vert du parti sont rassemblés à l'arrivée du cortège de voitures et de moto taxis accompagnant Frank Habineza. Soutien depuis une quinzaine d'années du Parti vert démocratique, Damien Nkurunziza a suivi le candidat depuis la capitale Kigali. « Je pense qu'il y a un vrai besoin de changement. Pas parce que le parti majoritaire actuel n'est pas compétent, mais parce que ce serait bien d'avoir de nouvelles personnes. Je pense que nous pouvons faire beaucoup plus, nous et d'autres partis, si nous gagnons ces élections », explique-t-il.

C'est la deuxième fois que le député Frank Habineza se présente à une élection présidentielle face au chef de l'État sortant Paul Kagame. Selon lui, Une deuxième campagne se fait avec bien plus de supporters que sept ans plus tôt : « Par rapport à 2017, il y a une vraie progression, mais nous espérons qu'elle sera encore plus grande avec le temps. Comme nous sommes au Parlement depuis ces six dernières années, cela a amélioré notre image. La population nous connaît maintenant comme un parti qui veut du changement pour le bien-être des Rwandais », ajoute-t-il.

Les élections législatives sont un autre enjeu pour le Parti vert démocratique. L'objectif du scrutin du 15 juillet est de passer de 2 à 20 députés au sein du Parlement rwandais.