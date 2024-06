Madagascar Airlines annonce vouloir améliorer sa flotte et la fréquence de ses vols intérieurs

Madagascar Airlines a annoncé à l'issue de l'International Tourism Fair Madagascar, salon organisé du 20 au 23 juin 2024, vouloir optimiser sa flotte et la fréquence de ses vols. Depuis 2023, cette compagnie n'opère plus que sur les vols intérieurs, les vols internationaux ayant été jugés trop coûteux par l'entreprise, acculée par les déficits et l'endettement. Détails.

À l'occasion de la 10e édition de l'ITM, grand salon du tourisme organisé à Madagascar, qui s'est clôturé ce 23 juin 2024, la compagnie aérienne nationale Madagascar Airlines a profité de l'occasion pour faire de nouvelles annonces.

Son directeur général a annoncé une optimisation de sa flotte et une meilleure fréquence des vols, afin de répondre à la demande croissante des voyageurs. Depuis 2023, la compagnie n'opère plus que sur les vols intérieurs, les vols internationaux ayant été jugés trop coûteux par l'entreprise, acculée par les déficits et l'endettement.

Madagascar Airlines est en pleine transformation. Confrontée à des défis financiers et opérationnels depuis une décennie, la compagnie - dotée pour l'instant de 3 avions fonctionnels, dont un en location - multiplie les annonces depuis quelques mois.

Mi-août, la compagnie aérienne compte disposer de 5 avions opérationnels

Dernières en date, donc, celles de Thierry de Bailleul. Le directeur général a révélé être en train de « réparer la flotte » et « reconstituer un stock de pièces détachées » comme des moteurs ou un train d'atterrissage de réserve pour un montant de 5 millions de dollars.

Le patron de la compagnie nationale aimerait également que ses avions puissent voler sur de plus larges amplitudes horaires et dépasser ainsi les 6 à 8 heures de vols réalisés par jour et par appareil. Pour se faire, « les aéroports doivent rester ouverts même la nuit et se doter des éclairages et infrastructures adéquats », indique Thierry de Bailleul.

La firme prévoit également d'augmenter sa flotte en réparant l'un de ses avions cloués au sol depuis des années, et en en louant un deuxième.

Mi-août, la compagnie aérienne devrait donc disposer de 5 appareils opérationnels, ce qui lui permettrait de mieux assurer le maillage du territoire national.

Ce plan de redressement est soutenu par la Banque mondiale qui a accordé un financement de 60 millions de dollars destiné à couvrir l'intégralité des investissements nécessaires à l'assainissement de la compagnie.