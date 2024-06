Algérie: 14 morts par noyade depuis le 1er juin

ALGER — Quatorze personnes sont mortes par noyade, dont 11 cas sur les plages interdites à la baignade, depuis le 1er juin courant, a indiqué samedi un communiqué des services de la Protection civile, ajoutant que l'année 2023 a connu le décès par noyade de 214 personnes, dont 114 morts sur les plages autorisées à la baignade.

"Depuis le 1e juin 2024, les agents de surveillance ont effectué 1.302 interventions qui ont permis de sauver de la noyade 699 personnes et de prodiguer les premiers secours à 365 autres au niveau des centres de surveillance, alors qu'il a été enregistré le décès de 14 personnes, dont 11 sur les plages interdites à la baignade", lit-on dans le communiqué.

"Durant l'année 2023, les agents de surveillance ont effectué 74.896 interventions ayant permis de sauver de la noyade 48.915 personnes, tant dis que l'on déplore 214 morts, dont 114 morts par noyade sur les plages autorisées", rappelle-t-on de même source.

Quant à la baignade dans les points d'eau et les étangs, les services de la Protection civile estiment que ce phénomène " provoque toujours tant de pertes humaines au niveau national", notant l'enregistrement de "75 cas de décès en 2023, des enfants pour la majorité, et ce, en dépit des campagnes de sensibilisation organisées avant et durant chaque période estivale, tandis que cette année a enregistré 9 décès, dont 5 dans les bassins d'eau".

Selon les services de la Protection civile, "l'analyse des statistiques, au cours des 5 dernières années, a démontré que les causes principales de la noyade, demeurent toujours la baignade sur les plages interdites, ou en dehors des horaires de surveillance sur les plages gardées, ou en l'absence des agents de surveillance, ainsi que le non-respect des recommandations et des orientations préventives".

Il a été en outre rappelé dans le communiqué, que la Direction générale de la protection civile (DGPC) a mis en place un dispositif opérationnel de surveillance des plages au niveau des plages autorisées à la baignade, en vue de veiller à la sécurité des estivants, du 1 juin au 30 septembre, de 09:00 à 19:00.

Selon la même source, pour l'année 2024, " sur un total de 613 plages, le long du littoral national, 455 plages autorisées à la baignade ont été recensées et sont surveillées, tandis que 175 plages sont interdites à la baignade pour plusieurs raisons, dont la pollution, en sus d'autres dangers qui menacent l'intégrité des estivants".

Ce dispositif opérationnel "a été renforcé en moyens matériaux supplémentaires, notamment en matière de canot pneumatique d'intervention rapide dans les opérations de sauvetage en mer, dont 254 canots de sauvetage mis en service en tant que moyens de renfort supplémentaires en sus d'équipements individuels et collectifs".

Quant au Dispositif de lutte contre les feux de forêts, des récoltes agricoles et des palmiers entré en service le 1 juin de l'année en cours, la DGPC a annoncé avoir mobilisé "20.000 agents de divers grades de la PC, répartis sur 65 colonnes mobiles au niveau des wilayas du pays, outre 505 unités de PC qui contiennent des superficies forestières dans leurs secteurs d'interventions".

Au cours de cette année, "05 détachements régionaux ont été créés pour soutenir les colonnes mobiles, mises en place dans les wilayas d'El Tarf, Sétif, Blida, Chlef et Sidi Belabbes, contre 03 détachements régionaux l'année dernière".

De plus, "des moyens aériens colossaux ont été mobilisés, dont la location de 12 avions de modèle "AIR TRACTOR" répartis sur les aéroports de Mostaganem, Chlef, Béjaïa, outre deux avions B200 de l'Armée populaire nationale (ANP), 06 hélicoptère MI 26 de l'ANP en plus des hélicoptère du Groupement aérien de la protection civile pour mener les opérations de sondage, de détection et d'extinction".

La DGPC a rappelé le bilan du Dispositif de lutte contre les incendies de l'année 2023, durant laquelle il a procédé à l'"extinction de 1052 feux de forêts, de buissons et de taillis, ce qui a permis de sauver des milliers d'hectares de végétation, et l'enregistrement de pertes estimées à 41.594 ha, dont 11.487 ha de forêts, 10.195 ha de buissons et 8.959 ha de broussailles".