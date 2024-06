Algérie: Présidentielles - Le RND appelle le président de la République à briguer un 2ème mandat

ALGER — Le Rassemblement national démocratique (RND) a appelé, samedi à Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à se porter candidat à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain afin que les réformes structurelles engagées par l'Algérie durant son premier mandat puissent être menées à terme.

"Le Rassemblement national démocratique appelle, au nom de tous ses cadres, élus et militants, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à se porter candidat à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, afin que les réformes structurelles engagées par l'Algérie durant son mandat présidentiel actuel puissent atteindre leurs objectifs et que leurs fruits puissent être cueillis avec la matérialisation du décollage économique, dont les contours commencent à se dessiner dans divers domaines", a précisé le parti dans un communiqué publié au terme de la session extraordinaire de son Conseil national.

En appelant le président de la République à briguer un deuxième mandat, le RND vise à "préserver les acquis sociaux dont jouissent les citoyens algériens, notamment face aux défis à venir qui exigent la consolidation des acquis, avec la même détermination, la même volonté et la même vision prospective qui animent le président de la République", a précisé le parti.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Secrétaire général du RND, Mustapha Yahi, a affirmé que l'homme de la prochaine étape "doit garantir la continuité des réformes jusqu'à la réalisation de leurs objectifs et préserver et consolider les acquis sociaux réalisés par l'Algérie ces dernières années", réaffirmant "le soutien du RND à l'effort national consenti par les institutions de l'Etat et à l'orientation du président de la République visant à construire une économie nationale génératrice de richesse et affranchie de la dépendance aux hydrocarbures".

Il a, par ailleurs, salué "les positions de la diplomatie algérienne, sous la conduite du président de la République, incarnant la souveraineté, le courage et la force de persuasion s'agissant des causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie".