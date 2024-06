Maroc: Guercif - 495 femmes bénéficient des campagnes de sensibilisation à l'importance des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant

Guercif — Quelque 495 femmes de la province de Guercif ont bénéficié de campagnes de sensibilisation à l'importance des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, organisées dans le cadre de la campagne nationale lancée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), du 22 mai au 22 juin.

Ces campagnes de sensibilisation, organisées par le Comité Provincial pour le Développement Humain, en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale et l'association Dar Siha des employés de l'hôpital provincial de Guercif, s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la composante santé maternelle et infantile du programme Impulsion du capital humain des générations montantes de l'INDH.

Organisées sous le slogan "Les 1000 premiers jours : Fondement de l'avenir de nos enfants", ces campagnes visent à sensibiliser à l'importance des mille premiers jours de la vie d'un enfant (de la conception à l'âge de deux ans) en termes de développement physique, cognitif, social et émotionnel, ainsi qu'à promouvoir les meilleures pratiques en matière de nutrition, notamment par une alimentation saine et équilibrée pendant la grossesse et l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l'enfant.

Ces initiatives, qui ont bénéficié aux femmes allaitantes, aux femmes enceintes et aux femmes en âge de procréer, ont mis l'accent sur l'importance de la vaccination des enfants, de la vérification des carnets de vaccination de rattrapage, de la diversification de l'alimentation des enfants et de la poursuite de l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de deux ans.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action Sociale à la province de Guercif, El Hassan Kara, a souligné l'importance d'organiser ces campagnes de sensibilisation en faveur des femmes sur la santé reproductive, les bienfaits de l'allaitement, le suivi médical des femmes et des nouveau-nés après l'accouchement et les bonnes pratiques en matière de nutrition infantile.

Ces campagnes de sensibilisation, qui se sont déroulées dans un certain nombre de centres de santé et sociaux locaux, ont été l'occasion d'améliorer les connaissances et d'inculquer les meilleures pratiques concernant les comportements recommandés pour un développement optimal de l'enfant au cours des 1000 premiers jours de sa vie, a ajouté M. Kara.

Pour sa part, Yassine Darmane, président de l'Association Dar Siha des employés de l'hôpital provincial de Guercif, a indiqué que le programme de sensibilisation pour ces campagnes comprenait des présentations sur la santé maternelle et infantile, en particulier le planning familial, la santé reproductive, la nutrition complète de la mère et du foetus, la surveillance de la santé et la vaccination, en soulignant l'importance des moyens d'assurer une nutrition correcte et équilibrée pour l'enfant.

L'accent a également été mis sur les différentes étapes de la grossesse et l'importance d'un suivi régulier, outre l'importance du régime alimentaire et des compléments nutritionnels, a-t-il ajouté.

L'INDH dans la province du Guercif a alloué, dans sa troisième phase (2019-2023), un montant financier estimé à 94,26 millions de dirhams pour la réalisation de 212 projets dans le cadre du programme Impulsion du capital humain des générations montantes. Ainsi, 9 projets ont été réalisés dans le cadre de l'axe d'appui à la santé et à la nutrition maternelle et infantile pour un coût total de 5,39 millions de dirhams, au profit de 5.088 femmes et 2.881 enfants.

Dans le cadre de la promotion de la santé maternelle et infantile, avec le soutien de l'INDH et en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, l'Association Dar Siha des employés de l'hôpital provincial de Guercif a organisé, entre 2021 et 2023, des caravanes médicales dans différentes communes de la province, au profit de 546 femmes et 935 enfants, en assurant des services médicaux et paramédicaux, dont 1.411 examens médicaux et 174 interventions médicales liées à la santé maternelle et infantile, en plus de la prise en charge de quatre jumeaux au douar Bouhlal dans la commune de Sebab.