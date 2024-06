Lambaréné, le 22 juin 2024- Après avoir communié hier avec ses compatriotes du département de l'Abanga-binié, le Chef de l'état qui poursuit sa visite dans la province du Moyen-Ogooué est allé ce jour à la rencontre des populations de l'Ogooué-aval et de l'Ogooué et des Lacs, plus précisément dans les Districts d'Achouka, de Makouké et dans la commune de Lambaréné.

Dans le même format que celui des précédentes étapes, les populations des différentes localités citées ont saisi ces instants uniques pour adresser leurs remerciements au CTRI pour les actions menées et exprimer à leur tour leurs besoins.

Ces attentes tournées essentiellement vers un manque criard d'infrastructures de base, et de personnel soignant et enseignant ont trouvé un début de solution auprès du Chef de l'Etat qui a octroyé une enveloppe de 300 000 000 de fcfa au bénéfice du canton, procédé à la mise en service d'une station radiotélévision ainsi qu'une dotation de 2 pirogues motorisées, d'un futur centre de pêche et d'une future brigade de gendarmerie nautique afin de lutter contre l'insécurité le long du fleuve.

Ces actions s'étendront à l'endroit des populations du district de Makouké qui bénéficieront précisément d'un nouveau centre médical, d'un centre de formation professionnelle qui formera dans les métiers du bois, de la pisciculture et de la conduite d'engins, de la réouverture de l'usine d'huile de palme de la localité et de la création encadrée d'activités génératrices de revenus (AGR).

Pour boucler cette série d'échanges avec les populations migovéennes ce jour, le Président de la Transition s'est entretenu avec les populations de Lambaréné, capitale provinciale, qui lui ont réservé un accueil très spécial.

Outre les allocutions de circonstance, ces moments ont été agrémentés par une remise symbolique de présents au couple présidentiel. Il s'agit notamment de la clé de la ville par le délégué spécial de ladite commune, des attributs vestimentaires du pouvoir et de 4 parcelles d'une superficie totale de 4 hectares.

En réponse à leurs préoccupations, le Président de la Transition a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 7 milliards fcfa pour la province et plus précisément 2 700 000 000 fcfa pour la commune de Lambaréné, la construction par la Société Maurel et Prom d'un dispensaire, d'une école primaire et d'une cité de 100 logements dans le cadre de la RSE.

Par ailleurs, la construction d'une série d'infrastructures a été annoncée par le Chef de l'État, notamment un centre aéronautique, une foire municipale,un bureau de l'ANPI, un forage d'eau et une dotation de 2 groupes électrogènes, une université numérique afin d'en faire un hub scientifique et la relance des activités de la Zone Économique Spéciale d'Ikolo.

Honoré par cette marque de considération de ses compatriotes migovéens, le Chef de l'État a saisi ces instants pour appeler à l'unité, à l'esprit patriotique et à la cohésion.