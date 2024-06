Ile Maurice: Abribus têtes sous l'eau, jardin d'enfants pieds dans la boue

Le village de Seizième Mille, situé à proximité de Midlands, est connu, selon ses habitants eux-mêmes, pour être calme et paisible. Or, cette semaine, nombreux sont ceux qui ont critiqué l'état piteux d'un jardin d'enfants et attiré l'attention sur un abri de fortune érigé par certaines personnes désespérées à un arrêt d'autobus de la localité.

Premièrement, le jardin d'enfants, confie-t-on, choque, car les jeux destinés aux petits ont été installés durant la semaine sur un terrain inapproprié. «Ils ont mis ça dans la boue. Mais pire encore, les jeux n'ont pas été bien placés. Ils étaient en bordure de route et dans tous les sens», explique une habitante. Sur les clichés qui nous sont parvenus, on constate bien le parterre boueux à cause du mauvais temps et l'état des terrains autour de ce que l'on peine à appeler un jardin d'enfants.

Puis, il y a aussi l'abribus du village qui suscite des mécontentements. Celui-ci est recouvert d'un bout de bâche que les habitants eux-mêmes ont dû installer récemment pour se protéger de la pluie. «Il y a des élèves qui s'abritent là-dessous tous les jours et en temps de pluie, c'est un calvaire pour eux.»

Selon Soojit Soolaky, le vice-président du village de Seizième Mille, en ce qui concerne le jardin d'enfants, c'est d'abord un projet du conseil de district de Grand-Port. «Mais, il y a eu finalement un souci financier, l'argent manquait, puis on a aussi vu que les jeux étaient mal placés entre autres. Après la colère des habitants cette semaine, les jeux ont été enlevés et nous avons décidé de relocaliser cette aire de jeux pour enfants. Elle sera prochainement à proximité du terrain de football. Nous avons déjà identifié un terrain qui sera plus grand que l'actuel terrain. Dans trois mois environ, le projet sera complété.»

Installés dans la boue et en bordure de route, les jeux destinés aux enfants ont finalement été enlevés et devront être réinstallés.

Pour ce qui est de l'abribus, il explique qu'il a toujours existé et que ce sont les habitants qui ont installé la bâche. «Le conseil de district est en train de négocier pour obtenir un terrain afin d'aménager un abribus. Les procédures en ce sens ont tendance à tarder. Il n'est pas facile d'avoir une parcelle de terre, surtout qu'il faut l'accord du propriétaire. Mais les démarches sont déjà entamées.»