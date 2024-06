Ile Maurice: Un speaker, trois conseillers

Depuis sa nomination en novembre 2019, le speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, est souvent au cœur des controverses.

Son mandat est marqué par une série d'expulsions et de décisions qui ont suscité des critiques acerbes, notamment de la part de l'opposition. Pourtant, Phokeer est entouré de trois conseillers grassement rémunérés censés l'épauler et améliorer son image, a-t-on appris.

Ram Ranjit Dowlutta, un des conseillers de Phokeer, perçoit un salaire mensuel de Rs 100 750. En poste depuis octobre 2016, son contrat est renouvelé annuellement, ce qui témoigne de la confiance continue que lui accorde le speaker. Ram Ranjit Dowlutta est chargé de conseiller Sooroojdev Phokeer sur diverses questions parlementaires et stratégiques.

Shiam Persand, quant à lui, a été embauché sur contrat pour une période d'un an depuis mars dernier. Son rôle est d'apporter un soutien stratégique et de communication au speaker. Avec un salaire mensuel de Rs 61 000, il est l'un des piliers de l'équipe de conseillers. La nomination de Shiam Persand, ancien réalisateur à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), en tant que conseiller technique à l'Assemblée nationale, vise également à assurer la communication et la retransmission des travaux parlementaires. Shiam Persand a pour rôle de soutenir l'équipe technique en place, d'évaluer et d'améliorer la Parliament TV, et de réaliser des clips en lien avec les travaux parlementaires. Son recrutement, en cette année électorale cruciale, reflète la volonté du gouvernement de redorer son blason dans l'hémicycle et de remonter dans l'estime populaire.

Marie Hélène Caroline Allet, qui a pris ses fonctions en juin 2023, perçoit, elle, Rs 40 300 par mois. Bien que son salaire soit le plus bas parmi les conseillers, son rôle est crucial pour l'Assemblée nationale. Elle est responsable de divers aspects administratifs et de communication, veillant à ce que les opérations parlementaires se déroulent sans accroc.

Shiam Persand et Ram Ranjit Dowlutta, surtout, forment en fait un duo chargé de montrer Phokeer sous un meilleur profil. Depuis sa nomination, celui que l'on surnomme le Loudspeaker a battu des records d'expulsions des membres de l'opposition. Ses actions, son ton, son arrogance, son absence d'impartialité ont fait de lui une figure contestée. Mais malgré les critiques acerbes, il semble déterminé à poursuivre son mandat avec l'aide de ses conseillers