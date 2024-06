Maroc: Mawazine 2024 - Funk de Dabeull et trap de Metro Boomin égaient la scène OLM-Souissi

Rabat — La scène OLM-Souissi a été, samedi soir, le théâtre d'une performance musicale où le célèbre producteur et DJ américain Metro Boomin et l'artiste Funk en vogue Dabeull se sont donné l'accolade, offrant des shows d'exception.

Dabeull, accompagné d'un groupe de musiciens et d'artistes, a ouvert le bal, emportant l'assistance dans un voyage musical vers son univers à la fois avant-gardiste et nostalgique avec une riche palette de mélodies et de grooves patiemment élaborés.

Reconnaissable à son look vestimentaire coloré inspiré des années 80 et ses lunettes de soleil, le "funky man", comme le surnomment affectueusement ses fans, a enflammé la scène en menant avec une main de maître ce premier spectacle.

Dès les premières notes, Dabeull a plongé le public dans une atmosphère musicale inédite aux rythmes funky et rétro. Grâce à la fluidité de ses transitions et la sophistication de ses arrangements, l'artiste a enchanté le public qui a afflué à la scène OLM-Souissi.

L'ambiance était à son paroxysme lorsque Metro Boomin, un des producteurs de rap américain moderne les plus influents, a fait son entrée sur scène, au grand bonheur de ses admirateurs qui ont eu droit à des spectacles débordant d'énergie.

%

L'artiste, connu pour ses collaborations avec les grands noms de l'industrie du rap, tels que Future, Travis Scott, 21 Savage, Migos ou encore The Weeknd, a ainsi gratifié le public d'une fête à ciel ouvert de rap et de trap, avec ses plus grands hits et collaborations, notamment "Mask off", "Too many nights", "Bank account", "Super hero", ou encore "Creepin".

Tout au long de ce show époustouflant, le public est entré en interaction avec les tubes servis avec brio par cet artiste aux multiples facettes, qui a réuni tous les ingrédients d'une soirée réussie pour le grand plaisir des mélomanes de ce style musical.

Né en 1993 à Saint-Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis, Metro Boomin est aussi un Beatmaker, connu pour son influence majeure dans le monde du hip-hop et de la musique trap.

Dabeull, lui, est reconnu internationalement comme le porteur de flambeau de la funk. Il a su remettre au goût du jour un son authentique, chaleureux et entièrement produit avec des synthétiseurs d'époque.

A l'instar des éditions précédentes, la 19ème édition du festival Mawazine (21-29 juin), organisée à l'initiative de l'Association Maroc Cultures sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, propose cette année une programmation riche avec à l'honneur de grandes stars de la chanson marocaine, africaine, orientale et occidentale.