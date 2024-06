Ile Maurice: D'ouvrier d'usine à meilleure nouvelle recrue de la police

Il a connu la pauvreté. Et s'est distingué pendant son entraînement au sein de la force policière. Il a reçu son insigne des mains du Premier ministre mercredi lors de l'exercice de Passing Out Parade.Cerise sur le gâteau : le jeune homme a été nommé meilleure nouvelle recrue de sa promotion à la Police Training School de Vacoas. Un moment riche en émotions et en fierté pour ses parents, Cyrilla, une ouvrière, et Michael, un maçon. L'express l'a rencontré mercredi après la cérémonie.

Les yeux remplis de fierté et de larmes, Cyrilla et Michael observaient avec attention chaque mouvement que leur fils cadet entreprenait lors de la parade. Ce jour-là, ils se sont réveillés tôt et ont tenu à être en avance à la cérémonie. Après avoir pris place dans la section réservée aux parents, ils attendaient avec impatience le début de celle-ci. Lorsqu'ils ont vu arriver les policiers, leurs coeurs battaient la chamade. Et lorsqu'ils ont entendu l'animateur citer le nom de leur fils parmi ceux qui se sont distingués comme best recruits, ce fut un moment de joie inexplicable. «Il ne nous a rien dit, c'était une surprise. Il le mérite parce qu'il s'est donné à fond et pour nous, il n'y a rien de plus satisfaisant que la réussite de notre enfant», confie Cyrilla, la voix tremblante.

Le policier Emmanuel Josue Zameer, un habitant de Tranquebar, a depuis son plus jeune âge souhaité porter l'uniforme bleu. Il le disait à ses enseignants depuis l'école primaire et, au secondaire, il travaillait d'arrachepied pour obtenir de bonnes notes. Cependant, lors de sa première tentative pour le School Certificate, il n'a pas obtenu les crédits requis pour essayer par la suite de décrocher le *Higher School Certificate *(HSC).

%

Il décide alors de redoubler. «Mes parents ont dû faire des efforts pour trouver la somme requise pour payer les frais des examens. J'étais déterminé à les rendre fiers. Je me donnais à fond et j'ai pu obtenir les cinq crédits. J'ai commencé mon HSC et après l'école, j'ai trouvé un travail à l'usine Covetec Ltd, à Riche-Terre», relate le Trainee Police Constable (TPC) Zameer après la cérémonie.

Il y travaillait comme ouvrier et, en mai, alors qu'il était toujours en poste, il a appris que la force policière recrutait. Il saute sur l'occasion et postule. Peu après, il reçoit sa lettre pour un entretien, ensuite une deuxième pour passer le test physique, puis une pour le test d'aptitude et finalement le dernier test, médical celui-là.

Au début de décembre, il reçoit sa lettre d'acceptation. Emmanuel Zameer est aux anges. «Il était tout excité. Il ne pouvait dissimuler sa joie. Nous aussi d'ailleurs. Il s'est mis à se renseigner car nous n'avions pas de policier dans notre famille. Il voulait savoir comment cela allait se passer et ce qu'il fallait faire.» Le 6 décembre, accompagné de son père, il se rend à la Police Training School de Vacoas.

«Je l'ai accompagné et lorsque je l'ai vu lors de la parade, j'ai repensé à ce jour. Il fait ma fierté. Là où je passe, les gens qui me reconnaissent m'arrêtent pour me féliciter. C'est un grand honneur», avoue Michael avec le sourire. Lors de ses 28 semaines d'entraînement, le TPC Zameer se surpasse par rapport à ses camarades.

Il a été soutenu par ses instructeurs ainsi que par ses amis qui croyaient en lui. «Il y avait un excellent esprit d'équipe et nous étions là les uns pour les autres», confie le jeune homme. Il était content de pouvoir regagner sa maison les samedis après-midi et était doublement content de se réveiller tôt les lundis pour se rendre à sa caserne.

«Mon grand-père me déposait à la station de métro et je prenais le métro pour aller à Vacoas», confie le policier. Sachant que ses parents avaient placé en lui une confiance inébranlable, Emmanuel Josue Zameer se donnait à fond pour être à la hauteur. «C'est une grande joie, un honneur. Nous avons fait beaucoup de sacrifices. Il a toujours été sérieux, que ce soit dans ses études ou dans la vie. Il était un élève très appliqué, aujourd'hui cela porte ses fruits.»

Mercredi, 599 policiers ont participé à la Passing-Out Parade, dernière étape avant que les recrues rejoignent la force policière. Et tous avaient fière allure dans leur uniforme tout neuf, parmi eux Emmanuel...